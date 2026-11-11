How to Make a Killing auf Netflix: Stripperstererken und Schwarzer Humor auf Premieren

Der neue Thriller auf Netflix, mit Glen Powell, erreicht den ersten Platz der Streamingcharts. Ein kriminelles Erbe im Mix aus Satire und schwarzer Komödie fesselt Publikum und Kritik

Der Netflix -Hit "How to Make a Killing - Todsicheres Erbe" ist aktuell an der Spitze der eigenen Streamingcharts und spricht vor allem Liebhaber von schwarzen Komödien und geschickter Gesellschaftssatire an.

Der Knackstoff des Films

Bob "Becket" Redfellow, gespielt von Glen Powell, ist ein tief verzweifelter Erbe. Nachdem die Mutter aus privatem Interesse vertrustet wurde, plant Becket einen makabren Plan, um das vermisste Vermögen zurückzugewinnen. Er will die sieben Mitglieder seiner Familie nacheinander aus dem Weg räumen, um sich dem Erbe einzugraben. Das Schnittgebot zwischen Mord und Humor wird durch John Patton Ford geschickt orchestriert.

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Reaktion des Publikums und der Kritik

Während Zuschauer den Film als "spannend und verführerisch fesselnd" empfinden und Becket als sympathischen Mörder darstellen, haben teilweise professionelle Kritiker Bedenken. Trotzdem wird die Darstellungsweise von Powell und die ungewöhnliche Grundidee häufig positiv bewertet. Einige Bewertungen betonen die Qualität der Story, die Mischung aus Action und Komödie sowie die gewagte Wendungen.

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Analyse der Erfolge auf Netflix

Der Premierplatz in den Netflix-Charts spricht dafür, dass das Publikum dieses Genre zwar momentan nicht für klassische Hochspannungsjagden sucht, sondern nach einer Kombination aus skurrilen Figuren und bissiger Gesellschaftssatire verlangt. Die positiven Kommentare aus den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Mischung aus schwarzem Humor und einem kriminellen Handlungsrahmen gut zur Zielgruppe passt. Die Abstimmung des Regisseurs auf ein unterhaltsames, aber nicht zu düsteres Ambiente hat sich bei den Zuschauern realisiert.

Weiteres Vorgehen und Ausblick

Der Film bleibt für die nächsten Wochen beklagen Platz einer der meistgesehenen Produktionen auf Netflix. Eines bleibt jedoch einigermaßen eindeutig: Die Kombination aus Thriller, Comedy und gesellschaftlicher Kritik kann ein erfolgreiches Konzept sein - zumindest für das aktuelle Publikum, das nach Inhalten sucht, die zum Schmunzeln und zum Nachdenken zugleich anregen.