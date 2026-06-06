How to Rob a Bank: David Leitch inszeniert rasanten Heist-Actionfilm für die TikTok-Generation

David Leitch, Regisseur von Bullet Train und Deadpool 2, bringt mit How to Rob a Bank einen modernen Bankraub-Film voller Action und Humor auf die Leinwand. Die Geschichte folgt einem jungen Team, das seine Coups live streamt und damit eine Social-Media-Sensation auslöst. Mit Nicholas Hoult, Zoe Kravitz und Pete Davidson.

Mit How to Rob a Bank hat Regisseur David Leitch einen Heist-Actionfilm in petto, der dem ersten Trailer nach ziemlich flott daherkommt. Der Filmemacher, der mit Bullet Train, Deadpool 2 und The Fall Guy bereits bewiesen hat, dass er Action und Humor perfekt zu kombinieren weiß, setzt nun auf ein Ensemble junger Stars, um einen klassischen Bankraub in die Gegenwart zu katapultieren.

In Zeiten von TikTok und Instagram reicht es nicht mehr, einfach nur Geld zu stehlen - man muss den Followern auch zeigen, wie es geht. Das Ergebnis ist ein knallbunter, hyperaktiver Film, der sich wie ein Videospiel anfühlt und die Regeln des Genres neu schreibt. Die Handlung folgt einem Team von ambitionierten Bankräubern, die ihre Coups livestreamen und damit eine riesige Online-Community aufbauen.

Doch die Polizei hat aufgerüstet: Mit modernster Überwachungstechnik und einem ehrgeizigen Ermittler werden die Gauner zu einem Katz-und-Maus-Spiel gezwungen, das in den Straßen von Los Angeles ausgetragen wird. David Leitch inszeniert das Ganze mit seiner typischen Wucht: Rasante Verfolgungsjagden, choreografierte Schießereien und schlagfertige Dialoge wechseln sich in atemberaubendem Tempo ab. Die Besetzung ist erstklassig: Nicholas Hoult spielt den Anführer der Bande, Zoe Kravitz seine intelligente und skrupellose Komplizin, während Pete Davidson als Chaot für die Lacher sorgt.

Christian Slater, John C. Reilly und Tati Gabrielle komplettieren das Ensemble. How to Rob a Bank ist mehr als nur ein weiterer Heist-Film - es ist eine Satire auf die Social-Media-Gesellschaft, in der jede Straftat zur Performance wird. Leitch gelingt das Kunststück, die Action so dynamisch zu inszenieren, dass der Zuschauer kaum zu Atem kommt, ohne dabei die Charaktere zu vernachlässigen. Der Film startet am 12.

September 2024 in den deutschen Kinos und verspricht, ein echtes Kinoerlebnis zu werden. Fans von Filmen wie Heat oder Gefährliche Brandung werden hier ihre Freude haben, aber auch jüngere Zuschauer, die mit den Klassikern nichts anfangen können, werden von der modernen Ästhetik mitgerissen. David Leitch zeigt einmal mehr, warum er zu den gefragtesten Action-Regisseuren Hollywoods gehört





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