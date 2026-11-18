Regisseur David Leitchs neuer Film 'How To Rob A Bank' mit Nicholas Hoult und Zoë Kravitz. Eine Satire über Bankräuber, die Verbrechen viral inszenieren.

Der von David Leitch inszenierte Actionfilm How To Rob A Bank stellt eine subversion der klassischen Heist-Movies dar, indem er die Mechanismen moderner Social-Media-Kultur mit dem Genre der Bankraub-Thriller verknüpft. Der Film erzählt die Geschichte einer Gruppe von Bankräubern, die ihre kriminellen Aktionen nicht im Verborgenen planen, sondern sie inszenieren, um über Plattformen wie TikTok und YouTube viral zu gehen. Diese narrative Entscheidung dient als Ausgangspunkt für eine Gesellschaftskritik, die weit über die reine Action hinausgeht und die Psychologie der digitalen Öffentlichkeit untersucht.

Inszenierung als Social-Media-Format

Visuell und strukturell bricht David Leitch mit konventionellen Erzählrhythmen, indem er die erste Hälfte des Films bewusst im Stil eines langen, zusammenhängenden Social-Media-Posts gestaltet. Die Zuschauer erleben die Handlung durch die Linse von Kameras, die oft von den Protagonisten selbst gehalten oder gesteuert werden, was einen immersiven, aber auch distanzierenden Effekt erzeugt. Diese stilistische Wahl erinnert stark an den Content-Alltag auf Plattformen wie YouTube und TikTok, was die thematische Verbindung zur digitalen Inszenierung von Gewalt und Erfolg unterstreicht. Im Kontrast dazu werden Abschnitte eingeblendet, die den Ermittlungsprozess der Polizei zeigen, welche die Bande hinter den digitalen Masken identifizieren soll.

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Cast und wiederkehrende Schauspiel-Kollaborationen

Die Hauptrollen sind mit international bekannten Schauspielern besetzt, die bereits eine lange Zusammenarbeit mit dem Regisseur und der Filmkultur verbinden. Nicholas Hoult, der als Superman-Bösewicht in den neuesten DC-Projekten bekannt ist, übernahm die Rolle eines der führenden Bankräuber. An seiner Seite agiert Zoë Kravitz, bekannt aus ihrer Rolle in The Batman, als Teil der kriminellen Truppe. Für beide Schauspieler ist How To Rob A Bank bereits der dritte gemeinsame Spielfilm mit David Leitch und der Filmindustrie insgesamt, nachdem sie bereits in Mad Max: Fury Road aus dem Jahr 2015 und in X-Men: Erste Entscheidung aus dem Jahr 2011 gemeinsam vor der Kamera standen. Diese etablierte Dynamik zeigt sich in der化学反应 zwischen den Figuren, die trotz ihrer kriminellen Handlungen eine starke, fast familiäre Bindung aufweisen.

Moralische Ambivalenz und emotionale Tiefe

Obwohl der Titel und der Trailer eine oberflächliche Action-Komödie suggerieren, entwickelt der Film eine unerwartete emotionale Tiefe, die die moralischen Grauzonen der Protagonisten erforscht. Die Bande um den Charakter Ryan raubt Banken nicht aus Habgier im herkömmlichen Sinne, sondern gibt einen Teil der Beute an eine Kinderkrebsklinik weiter. Diese Handlungsweise zwingt das Publikum und die fiktive Polizei dazu, die Natur der Gerechtigkeit zu hinterfragen. Ist eine Straftat weniger schwerwiegend, wenn das Erlöste wohltätigen Zwecken dient? Diese Frage durchzieht den gesamten dritten Akt des Films, der sich nach etwa einer Stunde Laufzeit von der reinen Verfolgungsjagd hin zu einer komplexen ethischen Debatte wandelt.

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Regisseur David Leitch und filmische Wurzeln

David Leitch bringt eine einzigartige Perspektive in das Projekt ein, die auf seiner Herkunft als Stunt-Doubler und Co-Choreograph in der Action-Szene begründet ist. Bevor er gemeinsam mit Chad Stahelski die John-Wick-Reihe mitgestaltete und sich als Regisseur von Blockbustern wie Atomic Blonde und The Fall Guy etablierte, war er für die Stunts von Megastars wie Brad Pitt in Fight Club aus dem Jahr 1999 und in Ocean's Eleven aus dem Jahr 2001 verantwortlich. Auch bei Das Bourne Ultimatum aus dem Jahr 2007 übernahm er wichtige Aufgaben als Stunt-Coordinator. Diese technische Expertise fließt in How To Rob A Bank ein, das nicht nur physische Action, sondern auch eine präzise Choreografie der digitalen Inszenierung bietet. Seither arbeitet Leitch, unterstützt von seiner Ehefrau und Produzentin Kelly McCormick, kontinuierlich an Projekten, die Genre-Konventionen neu interpretieren.

Veröffentlichung, Laufzeit und Altersfreigabe

Der Film hat eine Laufzeit von ungefähr 120 Minuten und wurde von der FSK mit der Freigabe ab 12 Jahren eingestuft. Dies bedeutet, dass Jugendliche ab diesem Alter den Film im Kino besuchen dürfen. Für Kinder im Alter zwischen 6 und 11 Jahren ist ein Besuch nur in Begleitung einer sorgeberechtigten Person oder eines Vormunds gestattet. Die Altersfreigabe spiegelt den Inhalt wider, der zwar gewalttätige Elemente enthält, diese aber in einen satirischen und kritischen Kontext stellt. Kritiker haben den Film als kluge Mischung aus Heist-Krimi, Dystopie und satirischer Komödie bezeichnet, die mit origineller Bildsprache und gesellschaftskritischem Anspruch überzeugt und somit eine klare Empfehlung für das Kino darstellt.