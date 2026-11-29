Der 80-jährige Schlagersänger Howard Carpendale sah sein neues Musical Hello! Again? vorab in einem leeren Theatersaal und war tief gerührt. Die Produktion verbindet seine Hits mit einer fiktiven Liebesgeschichte und feierte Ende 2024 Premiere in Leipzig. Ab Februar 2027 ist eine Tournee geplant. Zudem setzt Carpendale für 2027 auf kleinere Auftritte am selben Ort statt auf riesige Stadionkonzerte.

hat ein Musical mit seinen eigenen Hits vorab in ganz emotionaler Atmosphäre erlebt. Zusammen mit seiner Frau durfte der Schlagersänger noch vor der ersten öffentlichen Aufführung von "Hello!

Again?

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" in einem leeren Theatersaal Platz nehmen. Wie entwickelte Inszenierung verbindet bekannte Lieder des Musikers mit einer Liebesgeschichte. Diese Kombination ließ den heute 80-Jährigen bei der privaten Vorstellung offenbar alles andere als kalt.