HP- und Dell-Updates verursachen Probleme bei PC-Nutzern

Viele PC-Nutzer vermuten bei Abstürzen oder Bootloops zuerst Windows-Updates. In den vergangenen Wochen lagen die Ursachen aber teils bei Updates der Gerätehersteller. Betroffen waren BIOS-Pakete und Wartungssoftware, die Windows-Rechner aus dem Tritt brachten.

Viele PC-Nutzer vermuten bei Abstürzen oder Bootloops zuerst Windows- Updates . In den vergangenen Wochen lagen die Ursachen aber teils bei Updates der Gerätehersteller. Betroffen waren BIOS-Pakete und Wartungssoftware, die Windows-Rechner aus dem Tritt brachten.

HP verteilte im April 2026 BIOS-Updates für Unternehmensgeräte, darunter EliteBooks, ProBooks, ZBooks und Workstations. Nach der Installation landeten viele Geräte wiederholt in der BitLocker-Wiederherstellung. Selbst nach Eingabe des korrekten Schlüssels erschien der Bildschirm beim nächsten Neustart erneut. Grund war eine Umstellung von Secure-Boot-Zertifikaten: Alte Zertifikate von 2011 wurden durch eine neue Zertifikatskette von 2023 ersetzt.

Die alten Zertifikate laufen ab Juni 2026 aus. Bei betroffenen HP-Geräten wurde der neue Zustand jedoch nicht stabil gespeichert, wodurch BitLocker bei jedem Neustart eine Abweichung erkannte. Auch Dell verursachte Ende April Probleme: Ein Update für SupportAssist führte ab Anfang Mai 2026 bei XPS-, Alienware-, Latitude- und Precision-Rechnern zu regelmäßigen Bluescreens, teils etwa alle 30 Minuten. Dell bestätigte später, dass Version 5.5.16.0 des Dell SupportAssist Remediation Service die Ursache war.

Auch die Alienware-Version war betroffen. Dell empfahl, den Dienst zu deinstallieren. Dies zeigt, dass Firmware- und Hersteller-Updates kontrolliert verteilt und in größeren Geräteflotten zunächst auf wenigen Rechnern getestet werden sollten





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