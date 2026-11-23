Hewlett Packard Enterprise verzeichnet im vierten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 14,55 Milliarden Dollar und hebt die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr deutlich an. CEO Antonio Neri sieht einen Wendepunkt im KI-Boom, da die Nachfrage nach Infrastruktur das Angebot übertrifft.

Hewlett Packard Enterprise bessert beim Ausblick sowohl für den Erlös als auch den Gewinn nach. CEO Antonio Neri sieht einen entscheidenden Wendepunkt im KI-Boom.picture alliance / NurPhoto | Samuel BoivinDer Server-Riese Hewlett Packard Enterprise profitiert in einem extrem volatilen Marktumfeld stark vom Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz.

Das texanische Unternehmen vermeldete für das Ende Oktober abgeschlossene vierte Geschäftsquartal 2026 eine Rekord-Erlössteigerung um 50% auf 14,55 Mrd. Dollar. Damit übertraf es die Erwartungen der Wall Street knapp, gerade der Ausblick fällt unterdessen optimistischer aus als erwartet. Für das laufende Viertel rechnet HPE mit einem Umsatz von 14 bis 14,6 Mrd.

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Dollar, was eine Beschleunigung der Wachstumsrate zum Vorjahr auf 51 bis 57% bedeuten würde – die Wall Street hatte im Konsens mit lediglich 13 Mrd. Dollar gerechnet. Im gesamten Geschäftsjahr 2027 nimmt das Unternehmen sich nun eine Erlössteigerung auf 59,4 bis 63,1 Mrd. Dollar vor, also ein Plus von 27 bis 35%.

HPE blickt also deutlich forscher voraus, nachdem die alte Prognose auf einen Zuwachs um 13 bis 17% gelautet hatte.picture alliance / AP Photo/David Becker | David Becker CEO Antonio Neri betont, dass die Nachfrage nach Servern, Netzwerktechnik und Infrastruktur für die KI-Expansion deutlich schneller wächst als das Angebot.

„Die Kunden wollen unsere Produkte, und sie wollen sie schneller und in größeren Mengen“, sagt Neri gegenüber der Börsen-Zeitung. Zunehmend wichtig werde neben dem Training von KI-Modellen die Anwendung der Technologie. Bis zum Ende des Jahrzehnts dürften Agenten rund 80% der KI-Nachfrage ausmachen, erwartet Neri.

„Wir besitzen das perfekte Portfolio, um diesen Wendepunkt sowohl bei Cloud und KI als auch im Netzwerkgeschäft auszunutzen“, sagte der CEO, der von einer „widerstandsfähigen“ Nachfrage durch Unternehmenskunden sprach, die allein aufgrund wachsender Ansprüche an die Kontrolle über ihre Daten viel investieren müssten. Eine Herausforderung bleibt die Kostenentwicklung für Speicherchips. Das Angebot an Wafern und Komponenten dürfte nach Neris Einschätzung bis Ende 2028 knapp bleiben. HPE habe dies ebenso wie bestehende Lieferantenvereinbarungen und den Auftragsbestand in ihrer Prognose berücksichtigt.

„Wir haben bei der Preisgestaltung Disziplin bewiesen und gehen davon aus, dass uns das auch weiterhin gelingen wird“, betont der CEO. Dies macht sich auch unter dem Strich bemerkbar. Der Reingewinn im vierten Geschäftsquartal belief sich auf 1,82 Mrd. Dollar, nachdem es im Vorjahr lediglich 175 Mill.

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Dollar waren. Um bestimmte Einmaleffekte bereinigt lag der Überschuss bei 1,43 Dollar pro Aktie, vom Datendienst Factset befragte Analysten hatten im Konsens 1,28 Dollar vorausgesagt. Für das laufende Geschäftsjahr peilt das Unternehmen einen Gewinn von 3,68 bis 3,98 Dollar pro Anteil an, auf verwässerter und um Einmaleffekte bereinigten Basis lautet die Prognose gar auf 5,05 bis 5,35 Dollar. Auch dies übertrifft die Hoffnungen der Wall Street, an der Schätzungen über 4,76 Dollar herumgereicht worden waren, bei weitem.

Zudem hebt HPE die Guidance für den freien Cash-flow für 2027 von zuvor 5 auf nun 5,5 Mrd. Dollar an. Die jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten haben nach Neris Aussagen nichts am Ausblick geändert. Insbesondere der demokratische Durchmarsch bei den US-Zwischenwahlen und die resultierende Furcht vor einer härteren Regulierung Künstlicher Intelligenz sowie die Saga um Nvidia-CEO Jensen Huang bescheren der Wall Street extreme Volatilität.

Der Manager war am 12. November vom Chefposten bei dem Prozessordesigner zurückgetreten, nachdem er eine Affäre mit einer Managerin des in Singapur ansässigen Cloud-Anbieters Megaspeed eingeräumt hatte. Letztere steht im Verdacht, unter Verstoß gegen US-Exportkontrollen Chips im Milliardenwert nach China geschleust und für Peking spioniert zu haben.

Zudem soll Huang seiner Ehefrau mit Mitarbeiterinnen untreu geworden sein. Obwohl der Kongress mögliche Verletzungen der nationalen Sicherheit durch den CEO und Nvidia prüfen will, hat der Verwaltungsrat ihn am Montag wieder eingesetzt – wohl auf Druck von US-Präsident Donald Trump, zu dem Huang in den vergangenen Jahren eine enge Verbindung geschmiedet hat.

In der vergangenen Woche war der S&P 500 im Zuge der allgemeinen Verunsicherung über den Skandal noch ins Korrekturterritorium abgerutscht, der Nasdaq 100 und Nasdaq Composite glitten zeitweise in Richtung Bärenmarkt, am Montag legten sie eine Kursexplosion hin. Die Nvidia-Aktie sprang zeitweise um mehr als 34%. Neri bezeichnete die Zusammenarbeit mit dem Chipdesigner als wichtigen Baustein der KI-Strategie von HPE. Beide Unternehmen entwickelten gemeinsam Produkte, die vor allem auf Unternehmenskunden und souveräne KI-Infrastruktur zugeschnitten seien.

Vor wenigen Wochen hätten sie zudem ein gemeinsames KI-Labor in einem europäischen Kompetenzzentrum eröffnet. Auf der Hausmesse HPE Discover in Barcelona planten sie, Anfang Dezember weitere Produktneuheiten vorzustellen. Die HPE-Aktie sprang in einem aufgeheizten Handel vor der Zahlenvorlage zum Wochenstart um 17,4% auf 48,02 Dollar, setzte nachbörslich aber zeitweise um 7,4% zurück. Unter Anlegern halten sich Sorgen, dass die historische Rally zwischen Jahresbeginn und Anfang Oktober die Bewertung des Server-Riesen zu stark aufgebläht haben.

Auf Sicht von zwölf Monaten liegen HPE noch immer mit 128% im Plus. Barclays stufte die Aktie vor einem Monat ebenso wie das Papier der Konkurrentin Dell von „Übergewichten“ auf „Equal Weight“ herunter. Die Analysten betonten, vorsichtig zu sein, da aus ihrer Sicht vor allem die Knappheit an Memory-Chips und resultierende Preiserhöhungen bei Server-Anbietern Treiber der Erlösanstiege seien. Morgan Stanley äußerte sich ähnlich.

Neri hält die Skepsis für nicht gerechtfertigt. Gegenüber der Börsen-Zeitung verwies auf das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs derzeit unter 50 Dollar und der Mitte der für das Geschäftsjahr 2027 vorgegebenen Prognosespanne für den Überschuss von 5,20 Dollar pro Aktie. Daraus ergebe sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von weniger als zehn.

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„Das steht weder im Einklang mit der Bewertung der Branche noch mit den Ergebnissen und der Geschäftsentwicklung unseres Unternehmens“, betonte Neri. Auch die „reibungslos“ verlaufende Integration von Juniper Networks eröffne neue Wachstumschancen. HPE, 2015 von Hewlett-Packard abgespalten, übernahm den Netzwerkausrüster im Sommer 2025 nach einer längeren Hängepartie mit den US-Kartellbehörden fürrund 14 Mrd. Dollar.

Die Akquisition ermöglichte zunächst Kostensynergien im Volumen von mehreren 100 Mill. Dollar.

„Das Geschäftsjahr 2026 war für HPE ein richtungsweisendes, wir haben einen einen Industrieführer im Netzwerkgeschäft auf- und unsere Rolle im KI-Infrastrukturmarkt ausgebaut“, betonte Neri. „Wir sind nun ein fundamental anderes Unternehmen. “Auch Elliott Management begutachtet die stärkere Performance und Wettbewerbsposition von HPE zuletzt mit größerem Wohlwollen. Die Aktivisten hatten im vergangenen Jahr eine Milliardenbeteiligung an dem Server-Konzern aufgebaut, schnell machten Berichte die Runde, gemäß denen sie auf Neris Absetzung drängten.

Doch der gebürtige Argentinier betonte stets, dass dies seine Strategie nicht beeinflusse. Inzwischen unterstützten die Aktivisten den eingeschlagenen Kurs.

„Wir behandeln Elliott mit der gleichen Rücksicht wie unsere anderen Aktionäre“, sagte Neri am Montag. Im Frühjahr nahm HPE Elliott-Partner Chris Hsu in den Verwaltungsrat auf. Zuletzt passten die beiden Parteien ihre Vereinbarung miteinander an, um die Aufnahme der ehemaligen JPMorgan-Investmentbankerin Jennifer Nason ins Board zu ermöglichen. Sie hatte HPE bei der Juniper-Übernahme beraten.

Die Berufung sei Teil einer kontinuierlichen Erneuerung des Gremiums, betonte Neri. Gemeinsam mit Verwaltungsratschefin Patricia Russo habe er bereits mehr als 60% des Boards neu besetzt. Zugleich winkten die Direktoren nun eine Anhebung der Quartalsdividende um 19% auf 17 Cent pro Aktie durch und autorisierten eine Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 5 Mrd. Dollar.

Nun stehen dem Unternehmen 7,3 Mrd. Dollar zur Verfügung, um die Aktie durch Buybacks zu stützen. Die Wiedereinsetzung von Nvidia-CEO Jensen Huang beschert dem Nasdaq 100 ein Kursfeuerwerk. US-Präsident Donald Trump beansprucht den Verdienst für sich.

Die Entwicklung von Urgo soll Transplantationen bei schweren Wunden erleichtern. Das Forschungsvorhaben gehört zu den Projekten, die Montag auf dem Investitionsgipfel „Choose France“ geehrt wurden. Von den grünen Technologien Wasserstoff und CO2-Abscheidung hat sich Andritz mehr erhofft. Das Interesse der Kunden sei da, aber die Rahmenbedingungen seien schwierig.

Derweil mausert sich das Wasserkraft-Geschäft zum Wachstumstreiber. Tengelmann und Rewe schließen sich zusammen, um aus Obi und Toom eine einzige Baumarktkette zu machen. Zusammen kommen sie auf über 600 Filialen in Deutschland. In Agons virtueller Kampfarena sollen sich unter anderem Drohnenangriffe simulieren lassen.

Die aktuelle Finanzierungsrunde hat 70 Mill. Dollar eingebracht – unter anderem vom britischen Staat. Crowdstrike zahlt für Zscaler 43,9 Mrd. Dollar in Aktien und erweitert damit das Geschäft mit cloudbasiertem Netzwerkschutz, der klassische VPN-Lösungen ersetzt.