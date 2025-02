HSBC-Ausfall: Großbanken unter Druck

Mehr als 1.700 HSBC-Kunden in Großbritannien konnten am Dienstag zeitweise nicht auf ihre Konten zugreifen. Der Ausfall löste einen parlamentarischen Rückruf aus. Experten fordern die Banken auf, ihre Online-Systeme zu verbessern.

Dienstag bis kurz vor 17.00 Uhr erlitt HSBC in London mehr als 1.700 Störungsmeldungen von Nutzern, die online oder per App nicht mehr auf ihre Konten zugreifen konnten. Das Institut entschuldigte sich für den rund zweistündigen Ausfall. Bereits am 17. Januar hatte es eine Stunde lang Probleme mit online oder mobil beauftragten Zahlungen gegeben.

Britische Banken haben in den vergangenen Jahren große Summen in IT- und Telekommunikationssysteme gesteckt, da die Ausgaben von HSBC für IT und Telekommunikation 2022 auf 10,5 Mrd. Dollar jährlich geschätzt werden. \„Die Performance und Effizienz der digitalen Angebote der Großbanken rechtfertigt einfach nicht die enormen Ressourcen, die in die IT- und Telekommunikationssysteme gesteckt werden“, sagt der Globaldata-Analyst Jonathan Vaughan Burleigh. „In einem Markt, in dem die Kunden Komfort und reibungslosen Service schätzen, müssen die Großbanken ihre Herangehensweise an Online-Plattformen radikal überdenken, um den Erwartungen gerecht zu werden“, sagt Burleigh. Digitalbanken hätten im Vergleich zu den traditionellen Instituten deutlich überlegene Plattformen aufgebaut. Mit mehr als 34 Millionen Nutzern digitaler Dienstleistungen gehört HSBC zu den größten Anbietern digitaler Bankdienstleistungen. Auch andere Institute blieben von Pannen nicht verschont: Bei Barclays fielen die Systeme gleich für drei Tage – vom 31. Januar bis zum 2. Februar – aus. Zahlungen wurden nicht getätigt, Kontostände falsch angezeigt. Am 3. Februar hatten die zur Lloyds Banking Group gehörende Lloyds Bank und die Halifax Probleme mit ihren Online-Banking-Systemen. \Der Ausfall der Bankensysteme löste in Großbritannien einen Rückruf des Unterhauses auf den Plan. Dessen Vorsitzende, Meg Hillier (Labour), wandte sich schriftlich an die CEOs von Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Barclays, Danske Bank, HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide und Santander UK, um mehr Klarheit über das Ausmaß des Problems zu erhalten. Sie forderte sie auf, dem Ausschuss mitzuteilen, wie häufig und wie lange Kunden in den vergangenen zwei Jahren wegen IT-Pannen nicht auf Online-Bankdienstleistungen zugreifen konnten. Zudem fragte sie die Bankchefs, wie viele Kunden betroffen waren. Auch zur Höhe der in den vergangenen zwei Jahren geleisteten Entschädigungszahlungen sollen die Institute Auskunft geben. Auch gegenüber dem Chef von Barclays UK, wollte Hillier noch mehr wissen: Wie viele besonders verletzliche Kunden waren betroffen? Wie will das Institut verhindern, dass es erneut zu so einem Ausfall kommt? Wie hat der Board darauf reagiert? Wird die Bank proaktiv auf Kunden zugehen, die darunter gelitten haben könnten, oder wird es sich allein um die Beschwerden kümmern, die eingegangen sind? Der ehemalige Chef der TSB Banking Group musste 2018 gehen, nachdem es bei der Migration von Kunden auf eine neue Plattform zu schwerwiegenden Problemen gekommen war. Zuvor hatte ihm der Finanzausschuss das Vertrauen entzogen





