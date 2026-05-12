HSBC Daily Trading TV: "Konsolidierung beendet?" - Silberpreisanalyse von Jörg Scherer

Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, analysiert den aktuellen Zustand des Silberpreises und untersucht, ob das Edelmetall am Ende seines Aufwärtstrends ist. Er untersucht aktuelle charttechnische Barrieren und wie sich der jüngste Drawdown im Chartbild widerspiegelt.

Werbung Diese Woche beschäftigt sich Jörg Scherer , Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, im Daily Trading TV mit dem Silberpreis . Das Edelmetall erfährt durch seine Doppelfunktion als Industriemetall- und als Wertanlage oft gleichzeitig Einflüsse von mehreren, makroökonomischen Faktoren.

Nach einem fulminanten Start ins Jahr, erreichte der Silberpreis sein Allzeithoch, nachdem dieser um rund 70 Prozent zulegen konnte. Aktuell durchläuft der Silberpreis jedoch eine Korrekturphase und lässt das Allzeithoch zunächst hinter sich. Jörg Scherer analysiert aktuelle Schlüsselmarken, die derzeit die Richtung des Trends vorgeben. Befindet sich das Edelmetall nun am Ende seines Aufwärtstrends?

In diesem Video erfahren sie, welche charttechnischen Barrieren der Silberpreis ins Visier genommen hat und wie sich der jüngste Drawdown im Chartbild widerspiegelt. HSBC Daily Trading TV 12.05.26: "Konsolidierung beendet?





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