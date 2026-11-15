HSBC empfiehlt elf Aktien nach Ausverkauf

Die Investmentbank HSBC sieht in elf Titeln nach dem Börsencrash gute Kaufchancen. Besonders Alphabet und Freeport Lockport stehen auf der Liste.

Die Investmentbank HSBC hat eine umfassende Analyse der aktuellen Marktlage veröffentlicht und dabei eine deutliche Kaufempfehlung für elf spezifische Wertpapiere ausgesprochen. Das Multi-Asset-Team der Bank stuft den jüngsten, starken Kurseinbruch an den Börsen als übertrieben ein und identifiziert damit potenzielle Einkaufsmöglichkeiten für Anleger. Besonders betroffen waren einige Titel während der kurzen Phase einer Verkaufspanik, wobei die Analysten der HSBC argumentieren, dass diese Abwertung die grundlegende Qualität und das Wachstumspotenzial der Unternehmen nicht angemessen widerspiegelt.

Kernfaktoren der Kaufempfehlung

Im Zentrum der Empfehlungen stehen Unternehmen, die direkt vom strukturellen Wachstum im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und der digitalen Infrastruktur profitieren. Die HSBC hebt hervor, dass eine vertraglich gesicherte und starke Nachfrage sowie eine ertragsstarke Services-Sparte das Potenzial der Unternehmen stärken. Dies ermöglicht es diesen Konzernen besonders effektiv, KI-Anwendungen in den Bereichen Suche und Cloud-Computing zu monetarisieren. Die Analysten sind der Überzeugung, dass diese Fundamentaldaten eine robuste Grundlage für zukünftige Kursgewinne bilden und die aktuellen Preisniveaus attraktiv erscheinen lassen.

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Zusätzlich zur KI-Thematik spielen Halbleiter und Energieinfrastruktur eine entscheidende Rolle in der Strategie der Bank. Unternehmen, die von der wachsenden globalen Nachfrage nach Halbleitern profitieren, insbesondere bei fortschrittlichen Chips, DRAM-Speicher und Advanced Packaging, erhalten ebenfalls eine Kaufempfehlung. Parallel dazu treiben rege Auftragseingänge sowie der steigende Energiebedarf moderner Rechenzentren das Wachstum der Strom- und Gasinfrastruktursparten an. Diese Sektoren werden als sichere Häfen betrachtet, die von den digitalen Trends profitieren, ohne den extremen Bewertungen reinen Software-Playern ausgesetzt zu sein.

Positionen der Stakeholder und Gegenmeinungen

Neben den technologischen Titeln umfasst die Liste der elf empfohlenen Aktien auch Werte aus dem Bankensektor und der Ressourcenindustrie. In der Bankenabteilung weist die HSBC darauf hin, dass steigende Nettozinserträge und eine verbesserte Kreditqualität die mehrjährige Erholung der Profitabilität stützen. Diese positive Entwicklung sei in den aktuellen Marktbewertungen noch nicht vollständig berücksichtigt worden. Im Rohstoffsektor stehen Unternehmen im Fokus, deren Aktivitäten in Indonesien sowie eine robuste Projektpipeline zusätzliches Potenzial bieten. Gleichzeitig profitieren diese Konzerne von erwarteten Preisanstiegen bei wichtigen Edelmetallen und Basismetallen, was die Gewinnaussichten weiter erhöht.

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Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Aktie des Bergbaukonzerns Freeport. Die Anteilsscheine haben, wie die gesamte Branche, unter dem Druck fallender Rohstoffpreise gelitten, doch die HSBC sieht klare Argumente für eine baldige Gegenbewegung. Geopolitische Versorgungsschocks, schrumpfende globale Lagerbestände und der exponentiell wachsende Energiebedarf der Rechenzentren treiben die Märkte an. Selbst die Weltbank prognostiziert für das Jahr 2026 ein branchenweites Preisplus von rund 23 Prozent. Anleger stehen somit vor einem Umfeld, in dem klassische Konjunkturzyklen zunehmend von diesen strukturellen Nachfragetreibern überlagert werden.

Auswirkungen und weitere Schritte

Die konkreten Auswirkungen dieser Empfehlung sind für Investoren unmittelbar relevant, da sie den Fokus von einer reinen spekulativen Haltung auf fundamental gestützte Wertschöpfung lenken. Für Versorger in den USA bedeutet der steigende Strombedarf in Regionen wie Texas eine Beschleunigung der Netzinvestitionen bei Betreibern wie Oncor, was die regulierte Ertragsbasis des Unternehmens erweitert. Auch Unternehmen mit führender Großkraftwerkstechnik und einem gut sichtbaren Auftragsbestand in der Gasstrom-Branche erwarten weiteres Gewinnwachstum. Die beschleunigten Auftragseingänge und die solide operative Umsetzung stärken die Marktposition dieser Anbieter nachhaltig.

Zusammenfassend bietet die HSBC mit dieser Liste einen klaren Leitfaden für die nächste Phase der Marktentwicklung. Die Kombination aus KI-getriebener Technologie, kritischer Infrastruktur und stabilen Rohstoffpreisen schafft ein diversifiziertes und resistenteres Portfolio. Anleger, die den aktuellen Ausverkauf als Fehlbewertung einstufen, finden hier spezifische Titel, die sowohl kurzfristige Momentum-Chancen als auch langfristige fundamentale Stärke bieten. Die Empfehlung unterstreicht, dass Disziplin und Fundamentalanalyse in volatilen Phasen den größten Mehrwert liefern.