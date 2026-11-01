HSBC Wochenausblick: Quartalszahlen und Konjunkturdaten dominieren

HSBC Wochenausblick: Apple, Palantir, US-Wahlen und Zinsentscheid stehen auf dem Programm. Alle wichtigen Quartalszahlen und Konjunkturdaten der Woche im Überblick.

Der Start in die neue Börsenwoche bietet Anlegern einen dichten Kalender mit wirtschaftlich relevanten Ereignissen. HSBC hat die wichtigsten Termine für die kommende Woche zusammengefasst. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmensveröffentlichungen und makroökonomischen Indikatoren. Diese Daten können die Märkte erheblich bewegen.

Tech und Konsum starten die Woche

Am Montag stehen mehrere wichtige Unternehmensberichte an. Erwartet werden die Quartalszahlen von Palantir für das dritte Quartal. Auch Apple legt seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vor. Marriott International übermittelt ebenfalls Ergebnisse für das dritte Quartal.

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Neben den Berichten kommen Konjunkturdaten hinzu. Die Schweizer Einzelhandelsumsätze für September werden veröffentlicht. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA für Oktober ist ebenfalls fällig. Zudem folgen Daten zu den US-Bauinvestitionen für September.

Diese Vielfalt zeigt, dass der Montag Termine aus Technologie, Konsum, Dienstleistungen, Industrie und Handel umfasst. Anleger sollten diese mixed Signalen beachten. Die Kombination aus firmenspezifischen und allgemeinen Daten schafft ein komplexes Bild.

Deutsche Unternehmen und US-Wahlen

Der Dienstag setzt die Berichtssaison mit europäischen und US-Unternehmen fort. Aus Deutschland sind Zahlen von Deutsche Lufthansa, Zalando, Bayer, Hugo Boss, BioNTech und TeamViewer geplant. Diese Mischung aus Tradition und Technologie ist marktrelevant.

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In den USA stehen Veröffentlichungen von Pfizer und AMD an. Beide Unternehmen sind Schlüsselakteure in ihren Sektoren. Die Konjunkturseite zeigt Auftragseingänge der US-Industrie für September. Diese Daten geben Aufschluss über die industrielle Stimmung.

Ein besonderer Höhepunkt am Dienstag sind die US-Kongresswahlen. Diese politischen Ereignisse haben weitreichende Konsequenzen für die Marktentwicklung. Historisch gesehen führen Wahlen oft zu erhöhter Volatilität. Analysten beobachten die Entwicklungen mit hoher Aufmerksamkeit.

Europäische und US-Multi-Nationale

Zur Wochenmitte folgen weitere Berichte aus Europa und den USA. Aus Europa veröffentlichen BMW, Vonovia, Novo Nordisk, Continental, Scout24 und Fresenius Zahlen. Diese Unternehmen decken Automobile, Immobilien, Pharma und Immobilien ab.

Aus den USA sind Zahlen von Uber Technologies, McDonald's, Kraft Heinz, Expedia, Qualcomm und Arm Holdings angekündigt. Diese Gruppe umfasst Transport, Gastronomie, Lebensmittel, Reise, Halbleiter und Software. Die Bandbreite ist enorm und beeinflusst verschiedene Sektoren.

Makroökonomisch sind in den USA der ADP-Arbeitsmarktbericht für Oktober relevant. Auch die Handelsbilanz für September wird veröffentlicht. Für die Eurozone steht die vorläufige Verbraucherpreisschätzung für Oktober an. Inflation bleibt ein zentrales Thema für die Notenbanker.

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Industrie, Banken und Zinsentscheid

Am Donnerstag erfolgen weitere Bekanntmachungen aus Deutschland, Europa und den USA. Aus Deutschland sind Zahlen von Deutsche Telekom, DHL Group, Commerzbank, Rheinmetall und Siemens Healthineers zu erwarten. Auch HelloFresh, Nemetschek, Lanxess, Nordex und Hochtief liegen vor.

In den USA berichten Airbnb, Lyft und ConocoPhillips über ihre Ergebnisse. Diese Firmen sind in unterschiedlichen Branchen tätig. Volkswirtschaftlich wird der deutsche Auftragseingang der Industrie für September betrachtet. Ebenso folgt die französische Industrieproduktion für September.

Die Erzeugerpreise der Eurozone für September runden das Angebot ab. Ein weiteres wichtiges Ereignis ist der Zinsentscheid der Bank of England. Entscheidungen dieser Notenbank haben globale Auswirkungen auf Kapitalströme.

Abschluss mit Arbeitsmarkt und Außenwirtschaft

Am letzten Wochentag stehen in den USA der Arbeitsmarktbericht für Oktober an. In Europa folgen weitere Konjunkturdaten. Auf Unternehmensseite sind Quartalszahlen von Daimler Truck und Moderna vorgesehen. Beide Unternehmen sind in großen Märkten tätig.

In Deutschland wird die Industrieproduktion für September veröffentlicht. Frankreich gibt die Leistungsbilanz für September heraus. Die Eurozone berichtet über Einzelhandelsumsätze für September. Diese Daten schließen die Woche ab.

Die Woche endet mit wichtigen Informationen aus Arbeitsmarkt und Außenwirtschaft. Diese Indikatoren geben Aufschluss über die globale wirtschaftliche Gesundheit. Anleger sollten die Entwicklungen genau verfolgen. Die Kombination aus Unternehmensdaten und makroökonomischen Kennzahlen ist entscheidend für die Strategien im nächsten Handelstag.