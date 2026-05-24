Das HSBC Wochenblick informiert über kommende wydarzeń in den Finanzmärkten, darunter Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und Hauptversammlungen von Unternehmen. Ein Beispiel für relevante Ereignisse sind die Quartalszahlen von Xiaomi Corp. und Zscaler Inc., aber auch die Arbeitslosenquote und der BIP-Preisindex in Australien. Nachfrage nach Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von HSBC.

Es erwartet eine Reihe von starker Kraft während der kommenden Woche mit vigtigt Quartalszahlen von Unternehmen wie Xiaomi Corp. und Zscaler Inc., im Fokus. Auch die Unternehmensberichte von Salesforce Inc. und HP Inc. werden veröffentlicht.

In Australien wird der Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis veröffentlicht, ein wichtiges Signal zur Inflationsentwicklung. Ein weiterer wichtiger Indikator ist die Kernrate des Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA auf Jahrestag und Monat. Die allgemeine Konjunktur werden gespiegelt in Konjunkturdaten wie die Arbeitslosenquote und der BIP-Preisindex. Am Freitag wird das harmonisierte Verbraucherpreisindex und der Verbraucherpreisindex als zentrale Inflationskennzahlen vorgetragen.

Auch die Hauptversammlung von TotalEnergies SE wird eingenommene. Neben diesen Ereignissen bietet die Homepage von HSBC aktuelle Nachrichten, Fachartikel und Live-Webinare zu Verfügung





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