Die HSG Blomberg-Lippe setzt sich im Handball-Meisterrennen knapp gegen Borussia Dortmund durch. Die Schwarz-Gelben bleiben hinter den führenden Teams zurück.

Im Topspiel der deutschen Handball-Bundesliga der Frauen hat sich die HSG Blomberg-Lippe knapp mit 26:24 (11:13) gegen die Vizemeisterinnen von Borussia Dortmund durchgesetzt. Dieser ausgefeilte Sieg bedeutet einen herben Dämpfer für den BVB im Kampf um die Meisterschaft. Da die Frauen-Handball-Europameisterschaft vom 3. bis 20. Dezember stattfindet, bleibt Borussia Dortmund nun für mehr als einen Monat pausieren. Während der Länderspielpause steht die Mannschaft aus Dortmund weiterhin auf Platz drei der Tabelle.

Der Spielverlauf und die entscheidenden Minuten

Die Schwarz-Gelben aus Dortmund starteten deutlich stärker in die Partie. Bis zur achten Minute führten die Gastgeberinnen das Geschehen, bevor sich das Blatt für die Gäste aus Lippe wendete. Die Nationalspielerinnen Farrelle Njinkeu und Nieke Kühne drehten den Spielverlauf entscheidend zugunsten ihres Teams. Die HSG Blomberg-Lippe trat in diesem Aufeinandertreffen ersatzgeschwächt an, doch die Leistung der Stürmerinnen war prägend.

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Durch ihre starke Phase in der ersten Halbzeit konnten die Gäste die Pausenpause mit einem 13:11 Vorsprung beenden. Erwartungsgemäß hätte der BVB nach der Umstellung im zweiten Durchgang mit einer Aufholjagd reagieren müssen. Stattdessen zog die HSG Blomberg-Lippe weiter davon. Nach 43 Minuten stand der Rückstand bei fünf Toren, es war 18:14 für Blomberg.

In der Schlussphase zeigte Borussia Dortmund noch einmal Widerstand. Alieke van Maurik sorgte für einen Ausgleich, der kurzzeitig Hoffnungen auf ein Unentschieden oder den Sieg weckte. Doch die HSG Blomberg-Lippe bewies in dieser entscheidenden Phase den nötigen Killerinstinkt. Das Team ließ den Vorsprung nicht mehr abgeben und rettete die zwei Tore Differenz ins Ziel, was den Titelverteidiger von den Verfolgerinnen absetzte.

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Kritik am Angriffsspiel und Trainerworte

Trainer Kay Rothenpieler zog nach der zweiten Saisonniederlage eines seiner BVB-Frauen eine ernüchternde Bilanz. Er kritisierte, dass die Mannschaft zu verkrampft agiert habe. Der Mangel an Bewegung im Angriff habe dazu geführt, dass kaum Tiefe in das Spiel der Schwarz-Gelben gekommen sei. Dies sei eine der Hauptursachen für die Schwierigkeiten gewesen, den Rückstand aufzuholen.

Rothenpieler räumte ein, dass die taktische Umstellung auf das 7-gegen-6-System den Rückstand zwar verringert habe, dies jedoch am Ende nicht ausgereicht habe, um das Spiel noch zu drehen. Die defensive Stabilität und die klare Struktur der HSG Blomberg-Lippe haben die Angriffe des BVB effektiv zunichte gemacht. Der Trainer betonte, dass man sich trotz der Niederlage nicht unterkriegen lassen dürfe.

Während die BVB-Frauen punktlos von der Halle gingen, profitierte der Meister von der Niederlage des direkten Konkurrenten. Die HSG Blomberg-Lippe hat nun einen Zwei-Punkte-Vorsprung vor den Schwarz-Gelben. Dennoch ist die Lage an der Tabelle weiterhin spannend, da keiner der beiden Top-Teams die absolute Spitze für sich beanspruchen kann.

Tabelle und Perspektive nach der EM-Pause

Der Thüringer HC führt weiterhin die Tabelle an und besitzt einen einzelnen Punkt Vorsprung auf die HSG Blomberg-Lippe. Diese Konstanz zeigt, dass das Kräfteverhältnis an der Spitze sehr eng gesät ist. Für den BVB bedeutet die Niederlage, dass man im Titelrennen weiter Druck von außen erhält und die eigenen Fehler ausmerzen muss.

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Die HSG Blomberg-Lippe feierte den Sieg bereits wie nach dem gewonnenen Meisterschaftstitel. Direkt nach dem Abpfiff bildeten die Spielerinnen einen tanzenden Jubelkreis mit ihren Fans in der Halle. Laura Rüffieux von Blomberg erklärte im Anschluss, dass man das Prestige dieses Spitzenspiels klar erkannt habe.

Rüffieux lobte die defensive Leistung des Teams als überragend. Man habe sich klare Ziele gesetzt und diese im Schutz der Abwehr auch durchgezogen. Da man während des gesamten Matches nie wirklich in Rücklage geraten sei, empfand sie den 26:24-Sieg als hochverdient. Mit dieser mentalen Stärke gehen die Meisterinnen in die bevorstehende Pause.