HSG Blomberg-Lippe sichert sich dramatischen Meistertitel gegen BVB Dortmund Ladies

Im packenden Endspiel der Damen‑Bundesliga setzte sich die HSG Blomberg-Lippe mit 30:26 gegen die BVB Dortmund Ladies durch. Spannende Tore, rote Karten und ein Siebenmeter‑Fieber bestimmten den Verlauf des Finales.

Im mit Spannung erwarteten Endspiel der Damen- Handball - Bundesliga kam es zu einem wahren Feuerwerk an Toren und Emotionen. Die beiden Finalisten, die HSG Blomberg-Lippe und die BVB Dortmund Ladies, lieferten sich ein intensives Duell, das von den 1.300 begeisterten Zuschauern in der ausverkauften Sport halle an der Ulmenallee mit lautem Applaus und nervösem Raunen verfolgt wurde.

Bereits nach zwei Minuten setzte Blomberg mit einem kunstvollen Treffer von Magnusdottir (23) die ersten Akzente und stellte die Weichen für ein Spiel, das bis zur letzten Sekunde biszenisch bleiben sollte. Die Dortmunder Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Alina Grijseels (30), Nationalspielerin der deutschen Mannschaft, brachte nach zehn Minuten ihr Team mit einem schnellen 4:3 in Führung, woraufhin das Spieltempo weiter anstieg und jede Mannschaft den Ballwechsel mit voller Hingabe verteidigte.

Die Halbzeit endete mit einer knappen 13:12-Führung für Blomberg, ein kleiner Vorsprung, der die Spannung für den weiteren Verlauf nur noch steigern sollte. Nach dem Pausenschluss legte Blomberg sofort nach und erzielte drei schnelle Tore, sodass die Bilanz nach 24 Minuten bei 16:13 lag. Trotz des wachsamen Blicks von BVB-Boss Hans‑Joachim Watzke und den kritischen Blicke des Bundestrainers Markus Gaugisch, konnte Dortmund nur zögerlich reagieren.

Ein entscheidender Faktor für den blomberger Erfolg war die herausragende Leistung der Torhüterin Melanie Veith (33), die in den ersten Spielabschnitten zehn Paraden machte und damit das gegnerische Angriffsspiel immer wieder unterbinden konnte. In der Folge festigte die HSG ihren Abstand und ging nach 42 Minuten mit 20:17 in die Schlussphase, während beide Mannschaften bereits je eine rote Karte sahen - ein klares Indiz für die physische Härte des Kampfes. Die Schlussminuten wurden dann von einem wahren Siebenmeter‑Fieber geprägt.

Die spanische Spielerin Ona Vegue Pena (27) bewies Nervenstärke und verwandelt fünf Elfmeter in kurzer Folge, was das Ergebnis weiter zugunsten von Blomberg verschob. Gleichzeitig zeigte Farelle Alicia Njinkeu (19) ihr Können und erhöhte in den letzten sechs Minuten auf 26:21, womit die BVB Dortmund Ladies praktisch aus dem Rennen fielen. Das Endergebnis von 30:26 spiegelte die überlegene Offensivkraft und die defensiven Paraden der Sieger wider.

Nach dem Spiel wurde bekannt, dass die Spanierin Pena demnächst zu Dortmund wechseln wird - ein interessanter Transfer, der die nächste Saison bereits jetzt mit Spannung erwarten lässt. Die HSG Blomberg-Lippe darf sich nun mit dem Meistertitel krönen und blickt stolz auf eine Saison zurück, die von Durchhaltevermögen, taktischer Finesse und spektakulären Einzelaktionen geprägt war





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