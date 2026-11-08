HSG Blomberg-Lippe verliert Champions-League-Topspiel gegen Györ Audi ETO KC

Die HSG Blomberg-Lippe muss nach der 21:36-Niederlage gegen Györ Audi ETO KC die Hinrunde in der Champions League auf dem letzten Platz beenden. Im nationalen Ligabetrieb dominiert der deutsche Meister ungeschlagen.

Die Frauen der HSG Blomberg-Lippe haben die Champions-League-Hinrunde in der Gruppenphase mit einer negativen Bilanz beendet. Nach sieben verlorenen Partien belegt der Verein den letzten Platz in der Achter-Gruppe. Im direkten Duell gegen den Rekordsieger Györ Audi ETO KC unterlagen die Spielerinnen mit 21:36 (12:19) und müssen nun um den Klassenerhalt kämpfen.

Spannung in der Bundesliga bleibt erhalten

Während das europäische Kapitel für die HSG Blomberg-Lippe problematisch verläuft, läuft es auf nationaler Ebene vorbildlich. Der Deutsche Meister führt die Tabelle der Bundesliga ungeschlagen an und zieht seine Kreise ungefährdet. Dieser deutliche Gegensatz zwischen dem innerdeutschen Erfolg und den Misserfolgen im internationalen Wettbewerb prägt die aktuelle Situation des Klubs. Die Mannschaft zeigt sich in der Liga stabil, was die Basis für die weitere Saison darstellt.

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Details zum Spielverlauf gegen Györ

Das Spiel gegen Györ Audi ETO KC verlief für Blomberg von Anfang an schwierig. Die beste Werferin der HSG, Nieke Kühne, erzielte fünf Treffer. Trainer Steffen Birkner erklärte, dass das Team während des gesamten Spiels alles gegeben habe. In der ersten Halbzeit habe man gute Lösungen gegen das starke Team gefunden. Allerdings habe man zu viele Würfe vergeben, was den Ausgang des Spiels entscheidend beeinflusst hat.

Díana Magnúsdottir, die isländische Spielerin der HSG, betonte den starken Start in die Defensive. Dies habe den Spielerinnen geholfen, gut in die Partie zu finden. In der zweiten Halbzeit sei jedoch Energie verloren gegangen. Die Ungarn zeigten sich ab dem Halbzeitwechsel dominanter. Die Differenz von 15 Toren spiegelt die technische Überlegenheit des Gegners wider.

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Strategische Lage und Gruppenphase

Die HSG Blomberg-Lippe steht vor einer schwierigen Aufgabe. Um die Gruppenphase zu überstehen, müsste der Verein mindestens den sechsten Platz in der Achter-Gruppe erreichen. Mit sieben Niederlagen ist diese Hürde aktuell nicht übersprungen. Der sportliche Druck steigt damit für das Trainerteam und die Spielerinnen. Die bisherigen Erfahrungen in Europa zeigen, dass Anpassungen notwendig sind.

Steffen Birkner und sein Stab analysieren die Ursachen für die Fehlerquote. Die vielen vergebenen Würfe sind ein kritischer Faktor. Die Verteidigung funktionierte in der ersten Halbzeit gut. In der zweiten Halbzeit ließen die Konzentration und die Energie nach. Diese Entwicklungen müssen in den folgenden Spielen korrigiert werden, um den Anschluss zu halten.

Ausblick auf die Rückrunde

Am 14. November geht es in die zweite Hälfte der Gruppenphase. Blomberg startet dann in Györ. Die Reise in die Ungarische Hauptstadt ist als wichtige Bewährungsprobe zu werten. Experten rechnen mit einer weiteren Niederlage, da die Formkurve der HSG in Europa abwärts zeigt. Dennoch bleibt die Motivation hoch.

Die Spielerinnen wollen die Fehler der Hinrunde korrigieren. Die Bundesliga-Platzierung bietet eine gute Grundstimmung im Verein. Die internationale Bilanz muss dringend verbessert werden. Die kommenden Wochen entscheiden über die weitere sportliche Perspektive in Europa. Die HSG Blomberg-Lippe wird sich der Herausforderung stellen müssen.