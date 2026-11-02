HSG Wetzlar entlässt Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf sofort

Die HSG Wetzlar hat Michael Allendorf als Sport-Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung entlassen. Der Aufsichtsrat begründet dies mit der schlechten sportlichen Entwicklung.

Der Handball -Erstligist HSG Wetzlar hat in einer plötzlichen Personalentscheidung den Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die offizielle Mitteilung des Vereins aus Mittelhessen erfolgte knapp 24 Stunden nach der Zusammenkunft des Aufsichtsrat s am Sonntagabend, nachdem das Team sein Hessen-Derby gegen die MT Melsungen mit 24:25 verloren hatte. Diese sportliche Niederlage beschleunigte die finale Entscheidung im Vorstand, die bereits im Vorfeld aufgrund anhaltender Probleme vorbereitet worden war.

Kurze Amtszeit nach früherer Krise

Die Absetzung von Michael Allendorf markiert das vorzeitige Ende einer nur knapp neunmonatigen Amtszeit, die ursprünglich als Rettungsanker für den Verein gehandelt wurde. Als der 40-Jährige Mitte Februar vorgestellt wurde, sah sich die HSG Wetzlar bereits in einem deutlichen Abwärtstrend wieder, der durch schwerwiegende Fehlentscheidungen in den vorherigen Jahren ausgelöst worden war. Kollege und Geschäftsführer Björn Seiping, 52 Jahre alt, hatte Allendorfs Vorstellungen und Haltung damals als ideal für die künftige Entwicklung des Klubs gelobt. Doch knapp neun Monate später haben sich diese positiven Erwartungen in eine enttäuschende Realität verwandelt, die nun zur Trennung führt.

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Sportliche Enttäuschung und strukturelle Differenzen

Die offizielle Begründung der HSG Wetzlar für die Entlassung verweist auf die bislang nicht zufriedenstellende sportliche Entwicklung der Mannschaft sowie auf unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige sportliche Ausrichtung des Vereins. Als Allendorf sein Amt antrat, war der Klub bereits in den Abstiegskampf verstrickt und rettete sich in der Saison 2025/26 am letzten Spieltag auf dramatische Art und Weise. In der Folgezeit leitete Allendorf einen zwingend notwendigen Umbruch im Kader ein, um die Performance der ersten Mannschaft nachhaltig zu verbessern. Dieser Umbruch, der nun für den sieglosen Tabellenletzten verantwortlich gemacht wird, dient der Kritik als zentraler Angriffspunkt der Vereinsführung.

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Kritik am Kaderumbau und öffentliche Entschuldigung

Obwohl Michael Allendorf für die tiefgreifenden Veränderungen im Spielerkader verantwortlich zeichnete, wird dieser Prozess nun gegen ihn als Hauptargument für seine Entlassung verwendet. Der Aufsichtsrat der HSG Wetzlar bedauerte in der öffentlichen Erklärung, diesen Schritt gehen zu müssen, betonte aber gleichzeitig die Bedeutung der getroffenen Maßnahme für die Zukunft. In der offiziellen Absage dankte das Gremium ausdrücklich für die bisherige Arbeit und das Engagement von Allendorf, was auf einen konstruktiven, wenn auch abrupten, Abschied hindeutet. Die sofortige Freistellung wird als Teil der vom Aufsichtsrat beschlossenen umfassenden Veränderungen im sportlichen Verantwortungsbereich des Vereins dargestellt.

Auswirkungen auf die aktuelle Saison

Die Entlassung von Michael Allendorf fällt in eine kritische Phase für die HSG Wetzlar, die aktuell als siegloses Schlusslicht in der Liga agiert. Die Entscheidung des Aufsichtsrats folgt auf das knappe 24:25 im Hessen-Derby gegen die MT Melsungen, welches die sportliche Misere am Sonntag unterstrich. Bis zur offiziellen Bekanntgabe vergingen fast 24 Stunden, in denen sich der Aufsichtsrat konsultierte, was auf intensive interne Beratungen schließen lässt. Die unmittelbare Nachfolge ist noch nicht genannt, doch die Entlassung signalisiert den Willen der Vereinsführung, mit sofortiger Wirkung gegen den negativen Trend anzugehen und die sportliche Ausrichtung des Klubs radikal neu zu justieren.