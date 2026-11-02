HSG Wetzlar entlässt Sportchef Michael Allendorf nach Hessen-Derby

Die HSG Wetzlar hat Sportgeschäftsführer Michael Allendorf mit sofortiger Wirkung entlassen. Nach einer Niederlage im Hessen-Derby gegen die MT Melsungen sah der Aufsichtsrat die sportliche Entwicklung als nicht zufriedenstellend an und entschied für einen sofortigen Wechsel.

Der Sportgeschäftsführer Michael Allendorf hat seine Position bei der Handball-Spitzenmannschaft HSG Wetzlar verloren. Kurz vor Mitte Februar wurde der 40-Jährige noch als neuer Verantwortlicher für den sportlichen Bereich präsentiert. Knapp neun Monate später, am Sonntagabend, folgte die überraschende Entlassung direkt nach dem Hessen-Derby.

Schlagende Niederlage im Hessen-Derby

Die sofortige Kündigung ist untrennbar mit dem 24:25 gegen die MT Melsungen verbunden. Dieses knappe Auswärtsspiel am Sonntagabend markierte den Auslöser für die drastischen Maßnahmen. Bereits in den Stunden nach der Partie trat der Aufsichtsrat der HSG Wetzlar zu einer Sondertagung zusammen. Die Diskussionen dort mündeten in den eindeutigen Beschluss, die Zusammenarbeit mit Allendorf zu beenden.

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Die offizielle Kommunikation des Vereins verzögerte sich jedoch noch um fast 24 Stunden. In der finalen Pressemitteilung des Klubs aus Mittelhessen wird die Entscheidung präzise begründet. Der Aufsichtsrat hebt hervor, dass die sportliche Entwicklung der Mannschaft in der Vergangenheit nicht zufriedenstellend verlaufen sei. Zudem bestünden unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige sportliche Ausrichtung des Vereins.

Unterschiedliche Sichtweisen der Führungsebene

Die Entlassung steht im krassen Gegensatz zu der anfänglichen Begeisterung der Vereinsführung. Björn Seipp, der Geschäftsführer-Kollege von Michael Allendorf, lobte bei dessen Vorstellung vor mehreren Monaten explizit die passende Ausrichtung. Seipp betonte damals, dass die Vorstellungen und die Haltung von Allendorf hervorragend zu den Entwicklungszielen der HSG Wetzlar passten.

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Diese Worte gelten heute als hohl, da sich die Umstände fundamental gewandelt haben. Allendorf wurde von den Medien auch als Feuerwehrmann betitelt, was seine Rolle als Retter in den letzten Monaten symbolisieren sollte. Nun wurde ihm dieser Wasserschlauch buchstäblich aus den Händen gerissen. Die aktuelle Niederlage gegen die MT Melsungen hat die Geduld der Gremien erschöpft.

Historischer Kontext und Kaderumbau

Bei seiner Ankunft in Wetzlar befand sich der Klub bereits in einer schwierigen Phase. Ähnlich wie in den vorangegangenen Jahren kämpfte die Mannschaft um den Klassenerhalt. Erst am letzten Spieltag der Saison 2025/26 gelang die dramatische Rettung vor dem Abstieg. Diese prekäre Situation sah Allendorf als Anlass für den zwingend benötigten Umbruch im Kader.

Die Maßnahmen, die er damals einleitete, werden nun jedoch paradoxerweise als Problemfaktor gewertet. Der Verein macht Allendorf für den aktuellen Status als siegloses Schlusslicht verantwortlich. Dies stellt einen scharfen Kontrast zur ursprünglichen Strategie dar, die auf einen frischen Wind setzen wollte. Die Verantwortung für die sportliche Misere wird nun vollumfänglich bei der Sportgeschäftsführung gesucht.

Sofortige Freistellung und künftige Planung

Mit der aktuellen Mitteilung des Klubs wird klar, dass Michael Allendorf mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt wurde. Diese Personalie ist Teil der vom Aufsichtsrat beschlossenen Veränderungen im sportlichen Verantwortungsbereich. Der Schritt soll neue Impulse setzen und die Weichen für eine andere Richtung stellen.

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Trotz der harten Maßnahme drückt der Aufsichtsrat sein Bedauern über diesen Schritt aus. In der offiziellen Erklärung bedankt sich die Führungsebene ausdrücklich für die bisherige Arbeit und das Engagement von Allendorf. Dennoch gilt die Entscheidung als endgültig. Die HSG Wetzlar macht sich nun auf die Suche nach einer neuen Lösung, um aus der Talsohle zu kommen und die sportliche Krise zu bewältigen.