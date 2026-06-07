HSG Wetzlar hält dank Magdeburg‑Niederlage Klasse - dramatisches 30:31 gegen die Meister

Trotz einer knappen 30:31‑Niederlage gegen den SC Magdeburg sichert sich die HSG Wetzlar den Klassenerhalt. Der Siegesserien‑Erfolg von Magdeburg und ein nervenaufreibendes Duell entscheiden das Schicksal beider Teams.

Die HSG Wetzlar hat am letzten Spieltag der Handball ‑ Bundesliga ein Drama erlebt, das trotz einer Niederlage gegen den amtierenden Meister SC Magdeburg die Klasse sichern ließ.

Die Partie endete mit einem knappen 30:31 nach Verlängerung, wobei beide Teams bis zur Pause ein ausgeglichenes 17:17 lieferten. Wetzlar, das seit dem Aufstieg im Jahr 1998 ununterbrochen in der Bundesliga spielt, befand sich auf dem 16. Tabellenplatz - punktgleich mit GWD Minden - und musste ein wahres Wunder herbeisehnen, um den Klassenerhalt zu garantieren.

Der Gegner, das dominante Magdeburg, war mit einer Serie von zwölf Siegen in Folge in Höchstform und hatte bereits im Vorfeld die gesamte Liga in Atem gehalten.



Von Beginn an zeigte die Wetzlarer Mannschaft ein kämpferisches Bild. Torwart Andreas Palicka, 39‑jähriger Veteran, parierte gleich zu Spielbeginn zwei Siebenmeter, während die Offensivkräfte vor allem durch Dominik Mappes (31 Einsätze, neun Tore) und Philipp Ahouansou (25 Einsätze, sechs Tore) Akzente setzten.

Trainer Bennet Wiegert von Magdeburg versuchte, seine Spieler zur höheren Intensität zu drängen: \"Wir fressen zu viele Gegenstöße,\" rief er in der Halbzeitpause. Trotz dieser Kritik blieb das Spiel ein offener Schlagabtausch, bei dem die Führung immer wieder wechselte. In der ersten Hälfte erzielten beide Teams jeweils drei Treffer, bevor sie zur Pause mit einem Unentschieden von 17:17 in die Kabinen zurückkehrten.





Nach dem Seitenwechsel ging das Geschehen in die Verlängerung, und die Nerven der Spieler wurden auf die Probe gestellt. Wetzlars Nikolaus Theiß, 22, äußerte nach dem regulären Spiel: \"Wir bringen das auf die Platte, was wir uns vorgenommen haben. Bis jetzt können wir zufrieden sein. \" Parallel dazu verfolgte das Verfolgerteam GWD Minden das Ergebnis von Leipzig, das wiederum gegen Minden verlor - ein Umstand, der letztlich den Klassenerhalt von Wetzlar sicherstellte, obwohl das eigene Spiel mit einem Ein-Punkt‑Defizit endete.

Als das Ergebnis des Leipzig‑Spiels bestätigt wurde, war klar: Die 30:31‑Niederlage gegen Magdeburg bedeutete für die HSG Wetzlar keinerlei Abstieg, sondern den Verbleib in der Erstklassigkeit. Damit hat die Wetzlarer Mannschaft erneut bewiesen, dass sie seit über zwei Jahrzehnten zu den konstantesten Mitstreitern der Bundesliga gehört, während der SC Magdeburg seine beeindruckende Siegesserie weiter ausbauen konnte.





Die Saison 2025/26 bleibt für beide Teams spannend: Wetzlar wird im nächsten Jahr darauf bauen, die knappe Klasse zu halten und die gesammelten Erfahrungen zu nutzen, um im kommenden Jahr wieder um höhere Tabellenplätze zu kämpfen. Der SC Magdeburg hingegen strebt nach einem erneuten Meistertitel und will seine Serie von Siegen fortsetzen, um die dominierende Position in der Liga zu festigen. Das gesamte Handball‑Publikum darf sich also auf weitere packende Duelle und überraschende Wendungen freuen





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