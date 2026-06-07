HSG Wetzlar verpflichtet Chen Pomeranz als Co-Trainer - Israeli unterschreibt bis 2027

Die HSG Wetzlar hat Chen Pomeranz als neuen Co-Trainer verpflichtet. Der 41-jährige Israeli, ehemaliger Nationalspieler und mit Bundesliga-Erfahrung, wird ab Sommer an der Seite von Chefcoach Runar Sigtryggsson arbeiten. Der Vertrag läuft bis 2027.

Die HSG Wetzlar treibt die Umstrukturierung ihres Trainerstabs weiter voran. Wie der Verein bekannt gab, wird Chen Pomeranz zur kommenden Saison als Co-Trainer zum Handball -Bundesligisten stoßen.

Der 41-jährige Israeli, der in Deutschland bereits für den ASV Hamm-Westfalen, den TV Großwallstadt und die HSG Wetzlar selbst aktiv war, soll künftig Chefcoach Runar Sigtryggsson unterstützen. Pomeranz, der aktuell beim israelischen Handballverband als U21-Cheftrainer und Assistent der A-Nationalmannschaft arbeitet, unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie SPORT BILD erfuhr. Damit ist das Arbeitspapier zeitlich identisch mit dem von Sigtryggsson, der ebenfalls bis 2027 gebunden ist.

Pomeranz bringt eine beeindruckende Karriere mit. Der ehemalige Rückraumspieler begann seine Laufbahn in der Jugend beim AS Ramat haScharon, spielte anschließend für Maccabi Tel Aviv und ASA Tel Aviv, bevor er in die Schweiz zu Grasshopper Club Zürich und dem HC Kriens wechselte. 2008 zog es ihn erstmals nach Deutschland zur HSG Wetzlar, für die er mehrere Jahre auflief. Nach Stationen in Spanien bei BM Puerto Sagunto und Club Balonmano Puente Genil beendete er 2020 seine aktive Laufbahn.

Insgesamt bestritt Pomeranz 161 Länderspiele für Israel und erzielte dabei 418 Tore. Neben seiner Trainertätigkeit arbeitet er an einer innovativen App zur Spielanalyse, die er gemeinsam mit einem Freund entwickelt. Die Software soll es ermöglichen, Spiele zu analysieren und sich auf wahrscheinliche Verläufe vorzubereiten - ein Werkzeug, das auch in Wetzlar zum Einsatz kommen könnte. Die Verpflichtung von Pomeranz ist ein weiterer Baustein im Umbau der HSG Wetzlar unter Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf.

Der 39-Jährige hat klare Vorstellungen von der Zukunft des Vereins und treibt die Neuausrichtung konsequent voran. Die Mannschaft hatte sich in den letzten Wochen durch eine enorme Leistungssteigerung aus dem Abstiegskampf befreit, musste aber dennoch bis zur letzten Sekunde um den Klassenerhalt bangen. Mit der Verstärkung des Trainerteams will die HSG die Weichen für eine erfolgreichere Zukunft stellen und sich in der Bundesliga etablieren. Die Fans dürfen gespannt sein, welche Impulse der erfahrene Pomeranz setzen wird





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