HSG Wetzlar verpflichtet Milos Kos von RK Partizan Belgrad

Die HSG Wetzlar sichert sich den serbischen Handballer Milos Kos zur Verstärkung im Abstiegskampf. Der Wechsel von RK Partizan Belgrad steht kurz vor dem Vollzug.

Die HSG Wetzlar hat einen entscheidenden Zug im Kampf gegen den Abstieg in der Handball-Bundesliga getätigt und sich mit dem serbischen Nationalspieler Milos Kos auf eine Verpflichtung geeinigt. Der 24-jährige Rechtshänder wechselt vom kroatischen Verein RK Partizan Belgrad nach Hessen, um die offensive Stärke des Schlusslichts zu erhöhen. Diese Personalie markiert einen schnellen Neuanfang für den Spieler, dessen Karriere in den vergangenen Monaten stark unter einem negativen Image gelitten hatte.

Karriere-Neustart nach kontroversen Vorfällen

Milos Kos befindet sich seit fast zwei Jahren in einer Phase, in der sein Ruf im internationalen Handball durch negative Schlagzeilen überschattet wurde. Sein bisheriger Arbeitgeber RK Partizan Belgrad hat nahezu allen Spielern die Erlaubnis gegeben, neue Arbeitsverträge zu suchen, wobei der Transferprozess bei Kos besonders beschleunigt abläuft. Dies folgt auf seine vorherige Station beim HC Erlangen, bei dem er bereits von Januar 2025 bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag stand. Der Wechsel zu Partizan Belgrad im Sommer 2026 war ursprünglich als fester Schritt geplant, doch nun eilt der Klub den Prozess voran.

Also read Ralf Schumacher: «Sorry, das steht Lewis Hamilton bei Ferrari nicht zu»

Schwere Verletzung sorgte für internationale Aufmerksamkeit

Der Hintergrund für das aktuelle Interesse an Kos liegt in einem Vorfall aus dem November 2024, als er noch für HC Zagreb in Kroatien aktiv war. Nach einem Champions-League-Spiel gegen HBC Nantes geriet Kos in einen Konflikt, bei dem er seinen damaligen Teamkollegen Matej Mandic schwer im Gesicht verletzte. Mandic, der heute für den SC Magdeburg spielt, musste aufgrund dieser Tat medizinisch versorgt werden. Dieser Vorfall führte dazu, dass Kos bei HC Zagreb entlassen wurde und zwei Monate später den Weg zum HC Erlangen fand.

Bürokratische Hürden durch Drittstaatenstatus

Obwohl die sportliche Einigung zwischen der HSG Wetzlar und Milos Kos bereits vorliegt, stehen noch administrative Schritte aus, bevor der Spieler offiziell auflaufen darf. Da Kos nicht-EU-Bürger ist und aus einem sogenannten Drittstaat stammt, ist die Beschaffung eines entsprechenden Visums erforderlich. Erst wenn diese behördlichen Genehmigungen erteilt sind, kann der Transfer vollzogen werden und Kos ohne rechtliche Hindernisse für die HSG Wetzlar spielen. Dieser bürokratische Prozess ist der letzte Schritt, um den Spieler im Abstiegskampf einzusetzen.

Advertisement

Strategischer Aufbau gegen den Tabellenletzten

Für die HSG Wetzlar stellt die Verpflichtung von Milos Kos eine gezielte Maßnahme dar, um sich im bitteren Abstiegskampf schlagkräftiger aufzustellen. Als derzeitiges Schlusslicht der Bundesliga benötigt der Verein dringende offensive Unterstützung, um die Punktezahl zu erhöhen. Die schnelle Abwicklung dieses Transfers zeigt den Ernst der Lage und den Willen des Vereins, sofortige Ergebnisse auf dem Feld zu erzielen. Mit Kos soll ein erfahrener Akteur gewonnen werden, der trotz seiner Vergangenheit über technisches Können verfügt.

Zukünftige Perspektiven und aktuelle Situation

Die Zukunft von Milos Kos hängt nun davon ab, wie schnell die Visum-Prozedur abgeschlossen werden kann. Sobald die Behörden grünes Licht geben, wird er Teil des Kaders der HSG Wetzlar sein und versuchen, sein Image durch sportliche Leistungen zu rehabilitieren. Für den Verein bedeutet dies eine Chance, in den verbleibenden Spielen der Saison wichtige Punkte zu sammeln. Die Zusammenarbeit zwischen Sportmanagement und Behörden wird in den kommenden Tagen entscheidend sein, um den Spieler zeitnah einsatzfähig zu machen.