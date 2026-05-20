HSG Wetzlar verpflichtet Petter Överby vom THW Kiel - Sportler wechselt bis 2029 zu Mittelhessen

Der HSG Wetzlar hat einen Cauf gemacht und Petter Överby vom deutschen Rekordmeister THW Kiel verpflichtet. Der norwegische Kreisläufer hat ligaunabhängig bis 2029 unterschrieben und in der HSG eine wichtige Rolle spielen wird. Überbys neuer Verein TVB Stuttgart soll die Position des Schweizer Lenny Rubin ersetzen, dessen Abschied aus Stuttgart bereits verkündet wurde.

Der HSG Wetzlar, ein Mittelhessen, und ihr neuer Sport -Geschäftsführer Michael Allendorf haben einen Cauf geglückt und den norwegischen Kreisläufer Petter Överby vom THW Kiel verpflichtet.

Överby wird ligaunabhängig bei der HSG bis 2029 unterschrieben. Er gilt als abwehrstark und wurde unter anderem zweimal Vizeweltmeister mit Norwegen. Über seine Karriere hat Überby Stationen in Elverum, KIF Kolding und dem HC Erlangen verbracht und wurde im THW Kiel verpflichtet. Überbys neuer Verein TVB Stuttgart soll die Position des Schweizer Lenny Rubin ersetzen, dessen Abschied aus Stuttgart bereits verkündet wurde





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HSG Wetzlar Sport-Geschäftsführer Petter Överby THW Kiel Kreisläufer

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