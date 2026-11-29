Nach seiner Verletzung wartet auf den Argentinier ein außergewöhnlicher Trip. Reicht die Zeit noch für Berlin?

Gegen den FC Bayern musste Nicolás Capaldo verletzt passen. Nun ist auch der Einsatz des HSV-Argentiniers am kommenden Samstag bei Union Berlin fraglich. Auch wenn sich die HSV-Profis dank ihrer großen Leidenschaft mit einem Zähler gegen die Bayern belohnten, wurde Nicolás Capaldo am Samstag vermisst.

Der Argentinier konnte aufgrund einer Oberschenkelblessur nicht dabei sein und nahm stattdessen neben seinen verletzten Kollegen am Spielfeldrand Platz. Wann aber kann derwieder auflaufen? Mittlerweile ist klar, dass auch sein Einsatz am kommenden Samstag bei Union Berlin gefährdet ist – aus besonderen Gründen. Die Arbeit im Volkspark hört auch nach dem 0:0 gegen die Bayern nicht auf.

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Bei Eiseskälte und einer gefühlten Temperatur von minus sieben Grad marschierten die HSV-Reservisten und -Rekonvaleszenten am Sonntag auf die Trainingsplätze. Auch Capaldo war dabei, absolvierte zusammen mit Yussuf Poulsen eine individuelle Einheit mit Ball. So wie später die ebenfalls noch verletzten Albert Sambi Lokonga und Bilal Nadir. Dass Capaldo nach seinem Bayern-Aus wieder auf dem Platz zu sehen war, ist eigentlich ein gutes Zeichen.