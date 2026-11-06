HSV besie Gladbach mit 3:1 durch Muheim und Grönbaek

Der HSV gewinnt das Kellerduell gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1. Miro Muheim und Albert Grönbaek erzielen traumhafte Distanztreffer, die den HSV im Abstiegskampf vorerst entlasten.

Der Hamburger SV hat das entscheidende Kellerduell in der Bundesliga mit einem deutlichen 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Mit diesem Erfolg verschafft sich das Hamburger Team im unteren Tabellenbereich dringend benötigten Luft. Zwei Distanzschuss-Künstler aus den Reihen der Elbstädter bestimmten das Geschehen und sicherten den wichtigen Dreier.

Unwahrscheinliche Distanztore definieren den Spielverlauf

Miro Muheim und Albert Grönbaek waren die entscheidenden Akteure für den HSV-Sieg und schossen die Norddeutschen mit zwei Traumtoren zum Dreier. Muheims Führungstreffer zum 1:0 hatte eine statistische Tor-Wahrscheinlichkeit von lediglich 1,9 Prozent. Damit ist dieser Treffer das unwahrscheinlichste Bundesliga-Tor der bisherigen Saison. Grönbaeks späteres 3:1 landete bei einer Wahrscheinlichkeit von 2,1 Prozent und belegt in dieser speziellen Statistik Rang drei.

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Bereits nach elf Minuten packte Muheim den Hammer aus. Da ihn kein Gladbacher Spieler attackierte, zog der Linksfuß aus rund 30 Metern einfach ab. Mit unglaublichen 129,4 km/h schlug der Ball rechts unten ein. Kein Bundesliga-Treffer war in dieser Saison bislang härter. Für Muheim wird der Distanz-Hammer zur Spezialität, da er den HSV schon bei den Siegen in Hoffenheim (3:2) und gegen Stuttgart (1:0) kurz vor Schluss aus der Ferne zum Sieg schoss.

Gegenwehr und strategische Wende durch Gelb-Rot

Bis zum 1:1 konnte sich Gladbach jedoch behaupten, nachdem Muheim kurz vor der Pause einen Fehlpass im Mittelfeld leistete. Omari bekam die Situation nicht bereinigt und ein abgefälschter Schuss von Joe Scally landete zum 1:1 im Netz in der 44. Minute. Besonders kurios ist die Situation um Scally, da Gladbach den Amerikaner im Sommer eigentlich unbedingt abgeben wollte. Aufgrund von Verletzungen der Neuzugänge Hashioka und Konoplya blieb Scally im Kader.

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In der 70. Minute änderte sich die Dynamik entscheidend. Ein Klärungsversuch von Sander landete vor den Füßen von Grönbaek. Der Däne fackelte nicht lange und hämmerte die Kugel aus 27,5 Metern traumhaft in den rechten Winkel. Der Treffer zum 3:1 war ein Tor wie gemalt und drehte das Spiel endgültig in Richtung HSV. Schiedsrichter Sven Jablonski zeigte zudem in der 49. Minute für Gladbach-Verteidiger Ko Itakura Gelb-Rot, wodurch die Gäste fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten mussten.

Neue Talente und langfristige Auswirkungen auf die Tabelle

Hamburg schlug die zahlenmäßige Überlegenheit sofort in Kapital um. Zuerst rauschte Daka an einer Grönbaek-Flanke vorbei, doch dahinter stand Shafiq Nandja goldrichtig. Der 19-Jährige drückte den Ball in der 60. Minute zum 2:1 über die Linie und feierte sein erstes Tor für die HSV-Profis. Für das Eigengewächs Shafiq Nandja war dies eine besondere Genugtuung, nachdem er beim Pokal-Aus und in der Liga gegen Frankfurt bei Gegentoren unglücklich ausgesehen hatte.

Für Borussia Mönchengladbach wird die Lage dadurch immer düsterer. Durch die bereits siebte Liga-Niederlage bleiben die Fohlen Tabellenletzter. Auch Wael Mohya (17) konnte nach seiner ersten Nominierung für die Nationalmannschaft keine neuen Impulse setzen und blieb weitgehend blass. Der HSV darf dagegen endlich wieder jubeln, da der Vorsprung auf Gladbach im Abstiegskampf auf acht Punkte wächst. Nach den beiden Liga-Niederlagen in Paderborn (0:1) und Frankfurt (1:3) gelingt wieder ein Dreier.

Ausblick auf die anstehenden Top-Spiele im November

Nach der Länderspielpause wird es für Hamburg in der Bundesliga richtig heiß. Die ersten Tests im neuen Monat sind alles andere als einfach gestaltet. Zunächst steigt am 22. November um 17.30 Uhr das Nord-Derby in Bremen. Nur sechs Tage später, am 28. November um 15.30 Uhr, kommen die Bayern nach Hamburg. Diese zwei Spiele werden maßgeblich darüber entscheiden, wie viel Luft sich der HSV im unteren Tabellenbereich tatsächlich erarbeiten kann.