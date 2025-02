HSV besiegt Aufsteiger und peilt Aufstieg an

Der Hamburger SV hat gegen den Aufsteiger Preußen Münster gewonnen und seine gute Form in der 2. Bundesliga bestätigt. Davie Selke war mit einem Doppelpack der Matchwinner. Der HSV ist nun auf dem zweiten Tabellenplatz und nur zwei Punkte hinter dem 1. FC Köln.

Der Hamburger SV heuert auf die Rückkehr in die Bundesliga. Der Zweitligist belegt kurz vor dem 22. Spieltag den zweiten Tabellenplatz, nur zwei Punkte hinter dem 1. FC Köln. Ein wichtiger Faktor für den HSV 's Erfolg ist die Überwindung einer alten Schwäche: die Partie gegen Aufsteiger. In den vergangenen beiden Spielzeiten bekam der HSV gegen Aufsteiger immer wieder Probleme, was letztendlich zu dem Aufstieg verhinderte.

In den letzten fünf Duellen gegen Aufsteiger erzielte der HSV lediglich zwei von 15 möglichen Punkten. Dieses Problem hat sich dank der Leistung von Davie Selke gelöst. Mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit gegen Preußen Münster sicherte Selke dem HSV drei wichtige Punkte. Der Stürmer ist in dieser Saison mit 13 Treffern einer der besten Schützen der Liga und hat sich zum Publikumsliebling beim HSV entwickelt. Selke wechselte Anfang 2023 von Hertha BSC zum 1. FC Köln, dessen Abstieg in die 2. Bundesliga den Transfer ermöglichte. Da sein Vertrag in Folge des Abstiegs unwürdig wurde, wechselte er ablösefrei zum HSV. Der Wechsel löste in Köln für einige Fans Ärger aus, doch der Verein hegt keinen Groll gegen Selke. FC-Geschäftsführer Christian Keller sprach von einer hohen Wertschätzung für Selke, da er sich in seiner Zeit in Köln voll eingebracht habe. Als Abschiedgeschenk erhielt Selke nach dem 0:1-Saisonauftakt gegen den HSV eine Erinnerung an seine Zeit in Köln verbunden mit ehrlichen Dankesworten.Keller bestätigte, dass ein Vertragsverlängerung mit Selke geplant war. Der Deal platzte jedoch im Juni, da Selke die vom 1. FC Köln gesetzte Frist zur Verlängerung verstreichen ließ, obwohl das Angebot finanziell attraktiver war als sein jetziger Vertrag beim HSV. Als Selke schließlich doch noch seinen Verbleib anstrebte, war die Tür bereits geschlossen. Der Sportgeschäftsführer Christian Keller hielt an seiner Entscheidung fest, da der FC auf seine jungen Spieler setzen will. Keller freute sich, dass mit Tim Lemperle und Damion Downs 'zwei Spieler aus dem eigenen Stall' eine ähnliche Entwicklung wie Selke durchlaufen.





