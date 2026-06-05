HSV bindet Albert Grønbaek langfristig: Vertrag bis 2030

Der Hamburger SV hat Mittelfeldspieler Albert Grønbaek fest verpflichtet. Der Däne unterschreibt einen Vertrag bis 2030, nachdem er in der Rückrunde überzeugte. Die Ablöse liegt bei 4,7 Millionen Euro plus Boni.

Der Hamburg er SV hat den dänischen Mittelfeldspieler Albert Grønbaek fest verpflichtet. Der 25-Jährige, der ursprünglich auf Leihbasis vom französischen Erstligisten Stade Rennes kam, unterschrieb im Trainingslager der dänischen Nationalmannschaft einen langfristigen Vertrag bis zum Jahr 2030.

Die Ablösesumme beläuft sich auf 4,7 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen, was unter der ursprünglich vereinbarten Kaufoption von 5,5 Millionen liegt. Für den HSV ist es dennoch der teuerste Transfer seit 2017. Grønbaek, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung nur die letzten sieben Spiele der vergangenen Saison bestreiten konnte, überzeugte mit seiner Spielintelligenz, technischen Qualität und taktischen Flexibilität. Sportdirektor Claus Costa betont, dass Grønbaek menschlich und sportlich schnell einen wichtigen Platz in der Mannschaft eingenommen habe.

Der Spieler selbst zeigte sich überglücklich über die dauerhafte Bindung an den Verein. Grønbaek kann im offensiven Mittelfeld auf dem Flügel oder als linker Außenverteidiger in einer Fünferkette eingesetzt werden. In seinen sieben Einsätzen erzielte er ein Tor und gab zwei Vorlagen. Zur neuen Saison wechselt er seine Rückennummer von der 23 auf die 11, die durch den ablösefreien Wechsel von Ransford Königsdörffer zu Mainz 05 frei geworden war.

Ein erster Erfolg seiner Entwicklung beim HSV war die Nominierung für die aktuelle Testspielphase der dänischen Nationalmannschaft, in der er unter anderem gegen die Ukraine auflief





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