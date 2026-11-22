Nach der 0:4-Niederlage brannten HSV-Fans Sitzreihen im Weserstadion ab. Der HSV Supporters Club verurteilt die Gewalt eindeutig und distanziert sich von den Taten.

Die Folgen der bitteren 0:4-Niederlage des Hamburger SV ( HSV) im Derby gegen Werder Bremen zeigten sich nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in den Rängen des Weserstadion s. Nach der heftigen Klatsche brannten bei einigen HSV -Anhängern die Sicherungen durch. Im Gäste-Oberrang wurden in den Sektoren 115 und 117 mehrere Sitzreihen vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Zerstörungswut beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Bestuhlung.

Massive Sachbeschädigung im Gästebereich

Neben den angezündeten Reihen kam es zu weiteren gravierenden Vorfällen. Auch Toiletten im Bereich für die ausreisenden Hamburger Gäste wurden offenbar mutwillig beschädigt. Die Welle der Sachbeschädigungen ist besonders bitter, da es sich nicht um einen isolierten Vorfall handelt. Bereits bei der vorherigen Begegnung der beiden Rivalen am 18. April 2026, die Werder mit 3:1 für sich entschied, hatten HSV-Anhänger im selben Stadion eine Toilette im Gästebereich abgefackelt. Die Wiederholung der Gewalttaten unterstreicht die Dringlichkeit des Problems.

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Hamburger Fans und Club distanzieren sich

Der HSV Supporters Club reagierte schnell und deutlich auf die Vorfälle. Über die Plattform X veröffentlichte der Verein eine klare Stellungnahme, in der er sich radikal von den Gewalttätern abgrenzte. Im Statement hieß es explizit, dass die Zerstörung der Toiletten im Gästebereich nichts mit der Fankultur zu tun habe, für deren Erhalt man sich täglich einsetze. Die Verurteilung des Verhaltens der eigenen Chaoten erfolgte unmissverständlich und sollte signalisieren, dass solches Handeln nicht toleriert wird.

Die sportliche Leistung der mitgereisten Fans stand im Vergleich zu den Ausschreitungen im Schatten. Für die Hamburger Unterstützer verlief der Abend komplett zum Vergessen, da die eigene Mannschaft dominiert wurde. Der klare Sieg von Werder Bremen schickte den HSV in einer demütigenden Art und Weise nach Hause, was die Stimmung im Stadion zusätzlich aufgeladen haben dürfte.

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Werder dominiert das Nordderby klar

Werder Bremen präsentierte sich auf allen Feldern überlegen und sicherte sich den verdienten Derbysieg. Die Bremer kontrollierten das Geschehen und ließen dem HSV wenig Raum zur Entfaltung. Drei entscheidende Akteure sorgten für die klare Ergebnisdifferenz. Der Bremer Kapitän Marco Friedl, der 28-jährige, steuerte zur Gesamtleistung bei. Ebenso wichtig war der 26-jährige Justin Njinmah, der als Doppelpacker die offensive Kraft der Heimmannschaft unterstrich.

Füllkrug krönt den Bremer Erfolg

Niclas Füllkrug, der 33-jährige DFB-Stürmer, setzte den letzten Punkt unter den klaren Sieg. Er erzielte in der Nachspielzeit das dritte Tor für Werder Bremen und sorgte für die finale Bestätigung der Überlegenheit. Das Ergebnis von 0:4 ist eine klare Ansage und markiert einen tiefen Punkt für den HSV in dieser Saison. Die Kombination aus sportlichem Debakel und anschließenden Ausschreitungen wird die Debatte um Umgang mit Gewalt im Stadion weiter anheizen.