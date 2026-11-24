Vor dem Duell mit ihrem Ex-Klub erinnert sich Kathleen Krüger an eine Ansage aus München – und den Druck dahinter.

Vor dem HSV-Heimspiel gegen den FC Bayern am Samstag erinnert sich Kathleen Krüger an ihren Abschied in München – und an die Reaktionen bei ihrem Ex-Klub.

Die Sportvorständin hat im Volkspark eine andere Entscheidungshoheit als noch während ihrer Zeit in München. Jetzt wartet ein spezielles Spiel auf Krüger – denn ihr Ex-Klub Bayern reist nach Hamburg. , kann der HSV nach der 0:4-Pleite in Bremen bereits den Fokus auf das Heimspiel gegen die Münchner am Samstag setzen. Für Krüger ist es nach ihrem ersten Nordderby als HSV-Chefin direkt „das nächste Highlight“.

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Bei einem Sporttalk im Business Club verriet sie in der vergangenen Woche, dass sie weiterhin in Kontakt zu vielen Personen aus München stehe.

„Der FC Bayern ist keine Durchlaufstation von mir gewesen, sondern meine Heimat. Ich bin in diesem Klub groß geworden“, erklärte sie.

„Dass ich dort noch Kontakte habe, Freunde und Familie, ist, glaube ich, selbstverständlich. “ Sie würde immer mal wieder nachfragen, wie es ihren Vertrauenspersonen in München gehe. Nach dem Karriereende als Fußballerin war Krüger im Sommer 2010 auf die Geschäftsstelle des Rekordmeisters gewechselt. Sie arbeitete zunächst als Assistentin des Ex-Sportdirektors Christian Nerlinger beim FCB, ehe sie 2012 zur Teammanagerin aufstieg und sich sukzessive den Respekt der Profis, Trainer und Bosse um Klub-Patron Uli Hoeneß verdiente.

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„Kathleen hat beim FC Bayern von den Besten gelernt“,Zu diesem Zeitpunkt im Mai stand bereits fest, dass Krüger beim Rekordmeister aufhört. Sie war seit 2024 Bayerns Leiterin für Sportstrategie und Entwicklung, entschied sich aber, beim HSV die erste Bundesliga-Sportvorständin werden zu wollen. Als das an der Säbener Straße durchsickerte, „hat mir erst mal jeder gratuliert“, berichtete Krüger in der Vorwoche.

„Das hat mir noch mal gezeigt, wie groß der HSV ist – hier in der Stadt, aber auch grundsätzlich in der Bundesliga. “ Das Nächste, was sie gehört habe, sei gewesen: „Wenn jemand Bayern München zu nahe kommen kann, dann eben der HSV. “ Bei diesen Aussagen, sagte Krüger schmunzelnd, habe sie gedacht: „Das wird aber ein guter Ritt werden. Da hast du gleich ordentlich Druck.

“ Inzwischen ist die 41-Jährige seit fast fünf Monaten offiziell im HSV‑Amt. Vor Weihnachten will Krüger mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die letzten rund einstündigen Interviews führen, um sie und ihre Anliegen kennenzulernen, den Status quo zu erfassen, alle Anregungen zu sammeln und schließlich Maßnahmen abzuleiten.

„Mir ist wichtig, zuzuhören“, betonte sie im Business Club und stellte klar: „Ich möchte respektieren, was beim HSV alles schon erarbeitet wurde. “ Es gehe ihr um einen gemeinsamen Austausch, nicht um Beschlüsse hierarchisch von oben herab. Und: „Wir möchten die Themen nach Effektstärke priorisieren.

“Ihre Arbeitsweise im strategischen Handeln hat sich Krüger bei den Bayern angeeignet. „Als ich in München ein Teil der Mannschaft war, sind wir als Team immer dann aufgegangen, wenn wir einen Trainer hatten, der uns Gehör geschenkt hat, der aber auch jedem Spieler und Staffmitglied eine gewisse Wichtigkeit und Wertschätzung entgegengebracht hat. Das war immer ein Learning für mich“, erzählte sie.

„Ich habe sehr stark darauf geachtet: Was macht der eine Trainer – und was macht der andere? Warum funktioniert es bei dem – und bei dem anderen nicht? Was macht er mit der Gruppe? Das waren für mich immer wertvolle Momente.

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“Krüger lernte von Trainergrößen wie Pep Guardiola oder Carlo Ancelotti. Sie erarbeitete sich die Wertschätzung von Stars wie Thomas Müller und Franck Ribéry. Es sind Namen, die weit entfernt sind von der Realität beim HSV.

„Bayern München hat in den vergangenen vier, fünf Jahrzehnten unfassbar gut gearbeitet, um dahin zu kommen. Das schafft man nicht innerhalb von fünf Jahren“, betonte Krüger und erzählte von ihren ersten Eindrücken in Hamburg: „Als ich angekommen bin, habe ich gespürt, dass auch hier auf Fanseite häufig dieser Traum da ist, an die 80er-Jahre womöglich anzuknüpfen.

“ Damals war es der HSV, der 1982 und 1983 Bundesligameister wurde, ehe die Bayern-Dominanz am Ende der 80er-Jahre wieder zunahm. Eineinhalb Jahre nach dem Wiederaufstieg der Hamburger liegen sportlich und finanziell noch immer Welten zwischen den Münchnern, Krügers Ex-Klub, und dem HSV, Krügers jetzigem Verein. Träumen erlaubt die Sportvorständinausdrücklich. Vor der bitteren Derbyklatsche hatte sie gesagt, dass man sich in den kommenden ein bis drei Jahren im Mittelfeld der Bundesliga etablieren wolle.

„Es darf auch mal ein einstelliger Tabellenplatz dabei sein – wenn wir dahinkommen, sind wir auf dem richtigen Weg“, befand Krüger. Derzeit stehen Rang zwölf und zwölf Punkte zu Buche. Nach bislang sechs Niederlagen und vier Siegen wartet jetzt eine Herkulesaufgabe.

„Ich freue mich darauf, den einen oder anderen Menschen wiederzusehen“, sagte Krüger über das Traditionsduell mit dem FC Bayern, ihrem Heimatklub. „Ansonsten konzentriere ich mich als HSV auf die 90 Minuten auf dem Platz. “ Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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