Der HSV verliert das Nord-Duell bei Werder Bremen mit 0:4. Nach der klaren Niederlage kommen schwere Verletzungen von Schlüsselspielern wie Miro Muheim hinzu. Die Folgen für die nächste Partie gegen Bayern München sind spürbar.

Der Hamburger Sport-Verein erleidet im Nord-Duell bei Werder Bremen eine deutliche 0:4-Niederlage, die weit über den reinen Punktestat hinausgeht. Die Partie, die als klares Derby um die Vorherrschaft in Norddeutschland galt, endete mit einer demütigenden Leistung, die insbesondere in der zweiten Halbzeit stattfand. HSV -Profi Miro Muheim bezeichnete den Auftritt als inakzeptabel und betonte, dass Fans einen solchen Einsatz nicht verdient hätten. Die Hamburger konnten in den ersten 45 Minuten lediglich Glück verbuchen, da Werder Bremen aus den zahlreichen Fehlern der Gastgeber nicht den optimalen Nutzen zog.

Taktische Schwächen und Gegentore im Detail

Miro Muheim analysierte die Niederlage als unverständlich und forderte eine sofortige Aufarbeitung der Defizite. In der ersten Halbzeit zeigten die Hamburger Unkonzentriertheiten, die sich in katastrophalen Absicherungen bei eigenen Eckbällen und krasse Fehlpässen äußerten. Der Bremer Kapitän Marco Friedl bemerkte erstaunt, wie viel Raum Hamburg in einem Auswärtsspiel freiwillig freiließ. Nach der Pause brach die HSV-Abwehr dann endgültig zusammen. Marco Friedl erzielte in der 55. Minute die Führung, ehe Njinmah in der 66. und 70. Minute weitere Tore für Bremen markierte. Florian Nitzschke Füllkrug legte in der Verlängerung der Spielzeit (90.+2) den Schlusspunkt auf 0:4.

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Trainer Merlin Polzin und Frustration im Kader

HSV-Trainer Merlin Polzin gab sich bei TV-Sender DAZN nach dem Spiel keine Illusionen über die Qualität der Leistung. Er bezeichnete die Nacht als beschissen und kündigte an, am Montag eine harte Analyse der Leistungen durchzuführen. Besonders die zweite Halbzeit schmerze, da die Mannschaft im Umschaltmoment stets der zweite Sieger war und an den zweiten Bällen nicht wach genug war. Torwart Daniel Heuer Fernandes sprach von einer brutalen Enttäuschung und einem herben Schlag, der wehtut. Die Profis Mario Vuskovic, Warmed Omari, Martin Adeline und Sebastiaan Bornauw machten ihre Frust auf dem Weg zur Kabine nach dem Spiel deutlich.

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Verletztenpech trifft Zentrum des Teams

Die sportliche Talfahrt wird durch ein massives Verletzungspech im Kader verschärft, das das Zentrum der HSV-Mannschaft trifft. Dies ist bereits die dritte schwere Niederlage in Folge, nachdem zuvor 0:5 gegen Mainz und 0:5 in Leipzig folgten. Insgesamt stehen 24 Gegentore zu Buche, wobei nur Union Berlin und Mönchengladbach mit jeweils 26 Toren schlechter dastehen. In Bremen fiel bereits in der 19. Minute Top-Torschütze Miro Muheim mit einer Wadenverletzung aus. Zuvor waren bereits Nicolai Remberg mit einem Kreuzbandriss, Bilal Nadir mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel und Albert Sambi Lokonga mit einer Faszienverletzung in der Wade ausgefallen.

Ausway und Ausblick auf Bayern München

Um den Ausfall von Miro Muheim zu kompensieren, brachte Trainer Merlin Polzin seinen letzten verfügbaren Mittelfeldspieler Kofi Amoako ins Spiel. Der U21-Nationalspieler kam nach 71 Minuten vom Platz und ist nun Teil der kritischen Situation. Polzin warnte davor, dass weitere Ausfälle im Zentrum für jede Mannschaft eine enorme Herausforderung darstellen würden, da ständiges Umbauen nicht förderlich ist. Die kommende Partie gegen Bayern München am Samstag um 15.30 Uhr wird somit eine große Bewährungsprobe für die umstrukturierte Elf darstellen.