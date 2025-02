HSV-Doppelschlag: Öztunali und Zumberi im Aus - U21 im Fokus

Der HSV erlebt am kommenden Sonntag einen bewegenden Tag mit den Profis im Kampf um den Aufstieg und der U21 im Jahresauftakt. Für Levin Öztunali und Valon Zumberi wird der Tag jedoch bitter, da sie an keiner der beiden Partien teilnehmen dürfen.

Kommenden Sonntag steht für den HSV ein bewegender Tag an. Die Profimannschaft tritt in Regensburg zum wichtigen Spiel gegen den Aufsteiger an (Anstoß: 13.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) und will dort ihren Aufstieg splatz sichern. Bereits eine halbe Stunde vorher beginnt der Jahresauftakt der U21 im Volksparkstadion auf dem Kunstrasenplatz. Die Jungprofis empfangen den Nachwuchs von Werder Bremen .

Für zwei HSV-Profis wird dieser Sonntag jedoch bitter: Levin Öztunali und Valon Zumberi dürfen an keiner der beiden Partien teilnehmen. Öztunali wurde bereits Ende November aus dem Profikader entfernt und trainiert seitdem mit der U21. Auch Valon Zumberi, der sich im Sommer eine Patellasehnenluxation zuzog, ist seitdem kein Bestandteil des Zweitligakaders mehr und arbeitet mit der U21 zusammen. Trotz gemeinsamer Trainings Einheiten werden beide Spieler aber nicht in der U21 zum Einsatz kommen. Diese Entscheidung wurde von der sportlichen Führung getroffen, aus zwei Gründen: Zum einen soll den Talenten des Vereins die Möglichkeit gegeben werden, Spielpraxis zu sammeln und sich in der Mannschaft zu etablieren. Zum anderen soll die Auswechslung von Öztunali und Zumberi als Signal an andere Vereine dienen und einen Wechsel des Duos erleichtern. Besonders Öztunali, dessen Vertrag noch bis Sommer 2026 läuft, wird im Fokus stehen. Obwohl der Seeler-Enkel in diesem Winter keine Anstalten machte, den HSV zu verlassen, könnten sich in den kommenden Monaten doch noch neue Entwicklungen ergeben. Der Transferzeitraum in Deutschland ist zwar geschlossen, aber in anderen Ländern sind Transfers weiterhin möglich. Öztunali kostet den Verein mit seinem Jahresgehalt von knapp 500.000 Euro einen beträchtlichen Teil des Budgets. Zumberi, dessen Vertrag ausläuft, ist dem HSV weniger auf der Tasche. Der Abwehrspieler bemüht sich, einen neuen Verein zu finden, nachdem sein Probetraining bei Hamilton Academical in Schottland nicht zum gewünschten Ergebnis führte. Aktuell prüfen seine Agenten, ob Zumberi in den nächsten Wochen bei Vereinen in Finnland, Schweden oder Norwegen auf Probe trainieren kann. Dort starten die neuen Spielzeiten Ende März, Transfers sind bis dahin möglich.





