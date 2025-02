HSV Enttäuscht: Volksparkstadion Fehlt bei der Frauen-EM 2029

Der Hamburger Sportverein (HSV) zeigt sich enttäuscht, dass das Volksparkstadion nicht als Austragungsort für die Frauen-Europameisterschaft 2029 ausgewählt wurde. Der DFB hat am Freitag die elf Städte bekanntgegeben, die im Falle eines Zuschlags der UEFA in Frage kommen. Hamburg fehlte auf der Liste.

Die Entscheidung des Deutschen Fußball -Bundes ( DFB ) zur Nicht-Auswahl des Hamburger Volksparkstadion s als Austragungsort für die Frauen-Europameisterschaft 2029 sorgt für Enttäuschung und Unverständnis beim HSV . Am Freitag veröffentlichte der DFB die elf Städte, die im Falle eines Zuschlags der UEFA für die deutsche Bewerbung in Frage kommen. Hamburg, Bremen und Essen wurden von der Short List gestrichen. \ Der HSV reagierte auf das EM-Aus mit einer kurzen, aber prägnanten Stellungnahme.

Vorstand Eric Huwer äußerte: „Die Entscheidung des DFB haben wir mit einer gewissen Enttäuschung zur Kenntnis genommen.“ Der HSV wünscht dem DFB und den verbliebenen Bewerbern dennoch viel Erfolg im weiteren Bewerbungsverfahren. Die Entscheidung des DFB wird den HSV nicht davon abhalten, den Mädchen- und Frauenfußball in Hamburg weiter zu unterstützen. \ Besonders ärgerlich für den HSV ist, dass die Gründe für die Nicht-Auswahl des Volksparkstadions noch nicht mitgeteilt wurden. Der Verband will den Hamburger Verantwortlichen in der kommenden Woche alle Details erläutern. Zusätzlich wurde der HSV erst am Freitag gegen 12 Uhr von der Entscheidung über das Volksparkstadion informiert, nur eine knappe Stunde bevor der Verband die Standort-Auslese per Pressemitteilung öffentlich machte. Der HSV betont jedoch, dass die Nicht-Teilnahme am Turnier finanziellen Schaden nicht verursacht, da das Stadion im EM-Zeitraum für Konzerte genutzt werden könnte. Obwohl der HSV die EM-Teilnahme verpasst hat, bleibt der Verein optimistisch und fokussiert auf die Zukunft.





