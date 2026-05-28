HSV feiert 150.000 Mitglieder mit Aktion im Hamburger Hafen

Der HSV hat jetzt 150.000 Mitglieder und feiert diese Zahl mit einer Aktion im Hamburger Hafen. Der Vereinsmitgliedschaft wächst rasant, mit 50.000 Neu-Anmeldungen in weniger als drei Jahren.

Der HSV feiert seine 150.000 Mitglieder mit einer Aktion im Hamburger Hafen . Das Vereinsmitgliedschaft wächst rasant, mit 50.000 Neu-Anmeldungen in weniger als drei Jahren. Der HSV -Präsident Henrik Köncke sieht in dieser Zahl eine der stärksten Gemeinschaften im deutschen Sport .

Die Mitgliedschaft des HSV hat sich bereits seit dem Bundesliga-Aufstieg 2025 verstärkt, insbesondere unter Jugendlichen. Der HSV ist jetzt Platz 6 unter den mitgliederstärksten Klubs in Deutschland. Der Verein plant, die 200.000er-Grenze zu knacken, und wird sich weiterhin auf sein Wachstum konzentrieren. Außerhalb der Bundesliga haben nur noch die drei Topklubs in Portugal mehr eingetragene Mitglieder





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HSV 150.000 Mitglieder Hamburger Hafen Vereinsmitgliedschaft Bundesliga

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