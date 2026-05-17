HSV feiert Bundesliga-Rettung und feiert gemeinsam

Der HSV feiert die Bundesliga-Rettung und feiert dies gemeinsam mit den Fans und Spielern. Beide Mannschaften erreichten das Rettungsziel ein Jahr nach dem Aufstieg.

Der HSV bleibt im Feier-Modus. Nach den Jubelszenen beim 1:1 der geretteten Herren in Leverkusen legte der Verein am Sonntag nach. Denn nach dem 0:1 der Frauen - Mannschaft gegen Meister Bayern schaffte auch das zweite HSV -Team den Bundesliga -Klassenerhalt.

Konkurrent Essen spielte nur 1:1 gegen Freiburg und hätte drei Punkte und neun Tore aufholen müssen. Dabei fieberten die Herren-Profis geschlossen auf der Tribüne mit, feierten hinterher gemeinsam mit den Frauen auf dem Rasen und stellten sich vor der Nordtribüne für ein gemeinsames Foto auf. Beide Mannschaften erreichten ein Jahr nach dem gemeinsamen Aufstieg das Rettungsziel.

"Wir sind einfach nur total glücklich. Heute war das Motto: Alle gemeinsam ins Volksparkstadion. Wir haben den doppelten17.637 Fans schauten am Sonntag zu, so viele wie seit dem mit 57.000 Zuschauern ausverkauften Pokalspiel gegen Werder im März 2025 nicht mehr. Im Schnitt 6933 Gäste pro Partie bedeuten am Ende Platz 2 in Deutschland (hinter Union) und Rang 4 in Europa.

Auch rund um das Stadion wurde der Volkspark zur Party-Zone. Ab dem Vormittag trafen die Profi-Herren bei mehreren Gelegenheiten auf die Fans. Erst bei Meetings mit verschiedenen Fanclubs. Später bei einer gemeinsamen Trainingseinheit mit Kindern der-Fußballschule oder einer großen Autogrammstunde vor der Westtribüne.

Dort warteten Hunderte Autogrammjäger minutenlang auf Unterschriften ihrer Stars wie Fabio Vieira (25) oder Ransford Königsdörffer (24). Nach dem Spiel feierten die Spielerinnen in den Katakomben. Auch Interimstrainer Rodolfo Cardoso (57), der nach seinem erfolgreichen Vier-Spiele-Einsatz den Job aller Voraussicht nach wieder abgibt.

"Ich bin mit dem ganzen Verlauf zufrieden, wir haben mit der Mannschaft etwas bewegt", sagt der Ex-Mittelfeldmann. Widerruf Tracking und CookiesSein Trainerkollege Merlin Polzin (35) hebt am Montag ab nach Mallorca. Auf Einladung des Vereins geht es eine Woche nach dem gemeinsamen Barcelona-Trip für ihn und den Betreuerstab bis Mittwoch noch einmal auf die Mittelmeerinsel





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