Playoffs, TV-Geld und neue Anstoßzeiten: Am Montag entscheidet sich, ob der HSV Bayern und Wolfsburg überstimmt.

Die HSV-Vorstände Kathleen Krüger und Eric Huwer plädieren für neue Wege im Frauenfußball. Die Schwergewichte der Branche goutieren das nicht. Bei ihrer Versammlung am Montag entscheiden die Frauenfußball-Bundesligisten über die Einführung von Playoffs und vergeben die Medienrechte.

Am Montag fallen wegweisende Entscheidungen für den deutschen Frauenfußball. Der HSV macht sich für eine grundlegende Reform des Spielmodus stark – gegen den Widerstand der beiden größten Klubs. Fünf Stunden könnten für eine Fußball-Revolution reichen. Von 13 bis 18 Uhr wollen die Bosse der 14 Frauen-Bundesligisten am Montag in Frankfurt die Weichen für die Zukunft stellen.

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Es geht um die Vergabe der TV-Rechte und die umstrittene Einführung von Playoffs. Mittendrin im Machtkampf um die Zukunft des deutschen Frauenfußballs: der HSV. Während sich die dominierenden Topklubs Bayern München und VfL Wolfsburg vehement gegen eine Veränderung des Spielmodus ausgesprochen haben, gehören die Hamburger zu den Befürwortern der Reform. Krüger, die einst selbst für den FC Bayern in der Bundesliga spielte, plädiert dafür, den Frauenfußball durch Veränderungen attraktiver zu machen und stärker von anderen Sportangeboten abzuheben.