HSV-Frauen: Jule Baum reißt Kreuzband und fällt monatelang aus

Die HSV-Torhüterin Jule Baum hat sich im DFB-Pokal das hintere Kreuzband gerissen. Nach der Operation folgt eine lange Pause. Hier sind alle Details zum Update.

Die sportliche Karriere der HSV-Torhüterin Jule Baum hat einen massiven und vorzeitigen Einbruch erfahren. Bei der 26-Jährigen wurde ein kompletter Riss des hinteren Kreuzbands im rechten Knie diagnostiziert. Diese schwere Verletzung führt dazu, dass sie dem HSV-Frauenkader für einen Zeitraum von mehreren Monaten nicht zur Verfügung stehen wird. Der Zeitpunkt des Unglücks fiel in die Schlussphase eines intensiven Pokalspiels, das tiefere Auswirkungen auf die Aufstellung der Mannschaft haben wird.

Verletzungsmuster beim Pokal-Achtelfinale

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag im Rahmen des DFB-Pokal-Achtelfinales gegen den 1. FFC Union Berlin. Das Spiel endete mit einer 3:4-Niederlage nach Verlängerung für den HSV, doch der schmerzhafteste Moment trat bereits in der regulären Spielzeit auf. In der 80. Minute fiel die Situation im Fünfmeterraum kritisch aus, als es zu einem Zusammenprall kam, der den Spielstand auf 3:2 für Union Berlin entschied.

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Bei der Kollision waren Jule Baum und ihre Teamkollegin Svea Stoldt, die 20 Jahre alt ist, beteiligt. Nach dem Zusammenstoß blieb Jule Baum direkt am Boden liegen und griff sich sofort an das verletzte Knie. Trotz der offensichtlichen Schmerzen konnte sie nach einer kurzen medizinischen Behandlungspause das Spiel fortsetzen. Dies geschah trotz eines bereits bestehenden Kreuzbandrisses, was ihre hohe Schmerzgrenze und Professionalität unterstreicht.

Diagnose und medizinischer Ablauf

Erst am Dienstagvormittag lag die endgültige Diagnose vor, nachdem Jule Baum eingehende Untersuchungen im Athleticum am Volkspark durchlaufen hatte. Die medizinischen Fachleute bestätigten den Riss des hinteren Kreuzbands im rechten Knie. Obwohl sie in der Verlängerung, die insgesamt 40 Minuten dauerte, weiterhin zwischen den Pfosten stand, war die Verletzung fortgeschritten und erforderte nun stationäre Behandlung.

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Aktuell ist noch nicht abschließend geklärt, ob Jule Baum operiert werden muss. Laut einer offiziellen Mitteilung des Vereins HSV wird diese entscheidende Frage in den kommenden Tagen von den behandelnden Ärzten geprüft und entschieden. Bis zur finalen medizinischen Prognose bleibt die Situation dynamisch, doch eine mehrmonatige Rehabilitationsphase steht für die Torhüterin bereits fest.

Auswirkungen auf die HSV-Saison

Der Ausfall von Jule Baum ist ein schwerer Schlag für die Hamburgerinnen, da sie in der laufenden Bundesligasaison bereits zum Einsatz kam. Ihr Debüt für den HSV erfolgte am 6. Spieltag bei der Partie gegen den VfL Wolfsburg, die mit 1:2 verloren ging. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie einmal in der Liga gespielt, zuvor aber in beiden Pokalspielen für Stammtorhüterin Kinga Szemik aushilfsweise das Tor gehütet.

Kinga Szemik, die 29-jährige Stammtorhüterin, wird nun voraussichtlich wieder die volle Verantwortung zwischen den Pfosten übernehmen müssen. Jule Baum war im Sommer vom Zweitligisten SC Sand zum HSV gewechselt und hatte als Alternative für Szemik fungiert. Ihr Ausfall verändert die Personalplanung der Mannschaft drastisch.

Konsequenzen und langfristige Rehabilitation

Für Jule Baum beginnt nun eine intensive Phase der Genesung. Die Rehabilitation wird mehrere Monate in Anspruch nehmen, was bedeutet, dass sie den Großteil der aktuellen Saison verpassen wird. Die Rückkehr in den aktiven Sport wird von der operativen Entscheidung und dem Heilungsverlauf abhängen.

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Fotografische Aufzeichnungen zeigen die Torhüterin bereits während ihrer ersten Schritte zur Genesung. Sie erscheint auf Bildern an Krücken und mit einer Schiene am rechten Bein, während sie HSV-Trainingsgelände betritt. Neben ihr ist auch Sophie Hillebrand, 24 Jahre alt, zu sehen. Diese Phase der Erholung markiert einen Neubeginn nach dem schweren Unfall, der ihre sportliche Zukunft vorerst einschränkt.