HSV-Frauen und U17 von Altona 93 stellen neuen Weltrekord im Ball-Hochhalten auf

Die Nachwuchsauswahl der HSV-Frauen und die U17 von Altona 93 haben einen neuen Weltrekord im Ball-Hochhalten aufgestellt. Ein kompletter S-Bahn-Museumszug wurde für die Aktion ausgelegt.

einen Weltrekord! Eine Nachwuchsauswahl der HSV-Frauen und die U17 von Altona 93 haben am Samstag einen neuen Weltrekord im Ball-Hochhalten aufgestellt. Ein kompletter S-Bahn-Museumszug wurde für die Aktion ausgelegt.

Das Ziel der beiden Teams: die längste aufeinanderfolgende Football-Jonglierstaffel und der Eintrag ins Guinness World Records Buch! Beiden Teams gelang der Weltrekord im dritten und letzten Versuch. Und so lief der Versuch ab: Unter dem Aktionsnamen “FC Ballhalter” spielten die Teams den Ball im Stehen von Person zu Person und steigerten dabei die Zahl der Ballkontakte in aufsteigender Reihenfolge. Die Schiedsrichterin des Weltrekordbuchs, Lena Kuhlmann, beobachtete dabei die Versuche und bewertete die Ergebnisse.

Sie prüfte dabei, ob mindestens 15 Spieler und Spielerinnen beteiligt waren – und auch, ob die Ballkontakte ohne Unterbrechung erfolgten. Foto: S-Bahn Hamburg/Felix WernerDer Weltrekord wurde in einem Museumszug der S-Bahn Hamburg am Bahnhof Blankenese aufgestellt. Danach ging es auf eine Siegerfahrt: Mit Freunden und Familie feierten die jungen Sportler den neuen Weltrekord! Altona schreibt bei Instagram: “Unsere U17 hat Geschichte geschrieben. ” Und gratulierte: “Starke Leistung Jungs!





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