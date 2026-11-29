Ultras sticheln gegen St. Pauli, Hrubesch tröstet Kimmich und Bischof wird zum Trikot-Kurier.

Mehr als eine Million Fans sahen sich die HSV-Partie gegen die Bayern im TV an. Manche Szenen, die sich im Volkspark abspielten, bekamen sie nicht zu Gesicht.

Neben den 57.100 Besuchern, die live im Volkspark dabei waren, verfolgte ein Millionen-Publikum bei Sky und DAZN die Übertragung des HSV-Auftritts gegen die Bayern. Allerdings gab es gleich mehrere Szenen, die die Fans an den TV-Geräten nicht sahen, die allerdings im Stadion für Aufsehen sorgten. Rund 25 Minuten waren absolviert, als die HSV-Ultras auf der Nordtribüne zwei Spruchbänder mit deutlicher Botschaft entrollten.

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„Gute Freunde sind nie allein? “, stand auf dem einen. „Fallt nicht auf St. Pauli rein“, auf dem anderen. Welchen Hintergrund hatte die Aktion?