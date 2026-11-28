Der Hamburger HSV empfängt den FC Bayern München zum heutigen Bundesliga-Spiel um 15.30 Uhr im Volksparkstadion. Während die Bayern nach der ersten Saisonniederlage gegen Lille personell eingeschränkt sind, hofft der HSV auf einen ersten Heimsieg gegen den Rekordmeister. Das Duell ist nur bei Sky und DAZN verfügbar.

Der Hamburger SV empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT 1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Für Kathleen Krüger ist das Duell ein Wiedersehen mit ihrem langjährigen Arbeitgeber. Die Sportvorständin wechselte nach vielen Jahren beim FC Bayern zum HSV und verantwortet in Hamburg den sportlichen Bereich. Vor dem Aufeinandertreffen würdigte sie Uli Hoeneß, der sie in München eingestellt und auf ihrem Weg zur Funktionärin gefördert hatte. Die Münchner mussten unter der Woche in der Champions League ihre erste Pflichtspielniederlage der Saison hinnehmen: Beim OSC Lille verlor Bayern trotz einer Führung durch Dayot Upamecano mit 1:2.

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Nach dem Ausgleich durch Ayase Ueda unterlief Aleksandar Pavlovic ein Eigentor. Wegen der Personalsorgen in der Offensive hatte Konrad Laimer in Lille den verletzten Harry Kane als Stürmer vertreten. Auch Jamal Musiala fällt aus, genauso wie Michael Olise. Sportvorstand Max Eberl schloss mögliche Wintertransfers nach der Niederlage nicht aus, betonte aber, dass die Münchner keinen Aktionismus betreiben würden.