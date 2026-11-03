HSV gegen Gladbach: Claus Costa warnt vor Fehlern vor Keller-Duell

Der Hamburger SV steht vor dem wichtigen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Sportchef Costa fordert Konsequenz in der Abwehr, während die Verletzungssituation kritisch bleibt.

Das Volksparkstadion in Hamburg bereitet sich am Freitagabend auf ein entscheidendes Duell der unteren Tabellenregion vor. Der Hamburger SV, aktuell Tabellenfünfzehnter, muss um 20:30 Uhr gegen den Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach antreten. Das Spiel wird live von Sky übertragen und hat immense Bedeutung für die Moral beider Mannschaften. Der HSV muss unbedingt aus der eigenen Talfahrt ausbrechen.

HSV-Sportchef fordert Defensive-Konsequenz

HSV-Sportchef Claus Costa hat vor dem wichtigen Spiel seine klare Erwartungshaltung an die Defensive artikuliert. Costa, der 42 Jahre alt ist, hoffe stark darauf, dass das Team bei der nächsten Begegnung hinten auf dem Platz konsequenter agiert. Ein zentrales Problem der letzten Wochen waren vermeidbare Simple Fehler, die dem HSV bereits Punkte gekostet haben. Costa betonte, dass diese groben Macken unbedingt vermieden werden müssen, um das Blatt wenden zu können.

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Neben der Defensive sieht Costa auch die Offensive als entscheidenden Hebel. Der Sportchef betonte, dass die Elf vorn effektiver sein müsse, um Ergebnisse einfahren zu können. Costa verwies darauf, dass der HSV in den vergangenen Wochen bereits gezeigt habe, wie gute Phasen mit dem verfügbaren Personal aussehen können. Die Basis für eine positive Entwicklung sei also vorhanden, es fehle noch die notwendige Stabilität in der Abwehr.

Verletzungsmarasmus trifft HSV-Kader

Die Personalsituation beim HSV ist vor dem Spiel gegen Gladbach weiterhin angespannt. Drei Schlüsselakteure kämpfen gegen ihre Verletzungen an: der 27-jährige Abwehrstar Sebastiaan Bornauw, der 28-jährige Nicolas Capaldo und der 32-jährige Stürmer Yussuf Poulsen. Für den HSV-Trainer Merlin Polzin, der 35 Jahre alt ist, wäre die Rückkehr dieser Spieler ein enormer Vorteil, doch die Einschätzung des Zustands ist unterschiedlich.

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Der Fall um Sebastiaan Bornauw stellt sich besonders rätselhaft dar. Der Abwehrspieler musste im Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt mit einem 3:1-Aus während der Halbzeitpause wegen eines Gesichts Treffers ausgewechselt werden. Dabei traf ihn der Frankfurter Torwart Noah Atubolu, 24 Jahre alt, am Kiefer. Nach diesem Vorfall erklärte Trainer Polzin, dass aus medizinischer Sicht alles in Ordnung sei.

Dennoch war die Hürde mentaler Natur. Polzin betonte, dass Bornauw sich absolut sicher fühlen müsse, um im Duell bei hundert Prozent Leistungsfähigkeit aufzutauchen. Da dies nicht der Fall war, wollte man im weiteren Pokalverlauf kein Risiko eingehen. Bornauw fehlte im Anschluss an das Spiel auch in der Liga, wo man ebenfalls mit 3:1 verlor. Selbst am Dienstag wurde der Defensivakteur nur in der Kabine behandelt und kam nicht zum Einsatz.

Verdacht auf Nachspiel gegen Gladbach

Ob Bornauw bis zum Freitag einsatzfähig sein wird, ist unklar. Der Countdown für den HSV läuft, und die Entscheidung könnte erst kurzfristig getroffen werden. Auch bei den anderen verletzten Spielern ist die Lage offen. Yussuf Poulsen leidet unter Hüftproblemen und Nicolas Capaldo unter einer Oberschenkel-Zerrung. Beide standen am Dienstag im Training nur mit Reha-Trainer Sebastian Capel, 41 Jahre alt, auf dem Platz.

Es ist noch nicht absehbar, ob Capaldo und Poulsen das Kellerduell schaffen. Die personelle Lage hat sich seit dem letzten Wochenende nicht verbessert. Der HSV hat zuletzt drei Pflichtspiele in Folge verloren und muss daher dringend Punkte sammeln. Die Hoffnung liegt darauf, dass die Mannschaft trotz der Personalengpässe die von Costa geforderte mentale Stärke zeigt.

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Gladbach sucht Momentum in der Bundesliga

Im Gegensatz zu den Sorgen des HSV zeigt sich die Borussia Mönchengladbach in guter Form. Der Gegner holte aus den vergangenen zwei Ligaspielen vier Punkte und hat damit deutliches Momentum gewonnen. Besonders erwähnenswert ist der Sieg bei Champions-League-Klub VfB Stuttgart. Dort gewann Gladbach mit 3:2 und bewies, dass das Team auch gegen starke Gegner konkurrenzfähig ist.

Dieser Erfolg macht das Spiel im Volksparkstadion für den HSV noch dringender. Die Hamburger können es sich nicht leisten, gegen eine Mannschaft auszulassen, die gerade Vertrauen gesammelt hat. Die Kontraste zwischen der defizitären Abwehrleistung des HSV und der offensiven Stärke Gladbachs werden im Fokus der Analyse stehen müssen. Alles hängt nun davon ab, ob der HSV die Defensive schließt und die eigenen Chancen nutzt.