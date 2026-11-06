HSV gegen Gladbach: Hamburg will nach drei Pleiten wieder siegen

Der HSV empfängt Gladbach am Freitag und will nach drei Pleiten wieder siegen. Gladbach könnte mit einem Sieg die rote Laterne abgeben.

Nach den Partien auf internationaler Bühne meldet sich am Freitag die Bundesliga zurück. Dabei steht ein Traditionsduell an: Der HSV empfängt Borussia Mönchengladbach. Die Hamburger kommen mit drei Pleiten in den Beinen in die Partie und wollen im eigenen Stadion endlich wieder punkten.

Die jüngste Niederlagenserie des HSV begann mit zwei Spielen gegen Eintracht Frankfurt, die jeweils mit 1:3 verloren gingen. Zuerst unterlag die Mannschaft im DFB-Pokal, danach folgte die Niederlage in der Bundesliga. Durch diese Ergebnisse ist der HSV in der Tabelle auf Rang 15 abgerutscht.

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HSV will aus dem Volkspark wieder Punkte holen

HSV-Trainer Merlin Polzin (35) bleibt trotz der Niederlagen optimistisch und setzt auf das eigene Publikum. Er betonte, dass die Aufgabe am Freitag darin bestehe, aus dem Spiel ein Heimspiel zu machen. Seine Mannschaft wisse, wozu sie im Volkspark imstande sei, und werde dieses Potenzial am Freitag vollständig abrufen.

Polzin sprach dem Gegner dabei einen positiven Trend zu. Borussia Mönchengladbach befinde sich in einer Entwicklung, die der Trainer bei seinen Gästen ausdrücklich anerkannte. Dennoch sieht er den Schlüssel bei der eigenen Leistung und nicht beim Blick auf den Gegner.

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Gladbach kämpft sich aus dem Leistungsloch

Die Borussia aus Mönchengladbach hat sich nach einem Saisonstart ohne Punkt in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt stabilisiert. Seit drei Spielen sind die Fohlen ungeschlagen. Damit haben sie den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld gesucht und die Verunsicherung vom Saisonbeginn hinter sich gelassen.

Für Gladbach hätte ein Sieg in Hamburg eine besondere Bedeutung, denn die Mannschaft könnte damit die rote Laterne der Bundesliga abgeben. Das wäre ein deutliches Signal nach den schwierigen ersten Wochen der Saison und würde die Tabellensituation spürbar entspannen.

Gladbach-Trainer Alexander Blessin (53) kennt die Bedingungen in Hamburg aus eigener Erfahrung. Im Jahr 2025 gewann er mit dem FC St. Pauli das Stadtderby beim HSV mit 2:0. Blessin weiß also, wie man im Volkspark Punkte holt, und warnte deshalb vor der Atmosphäre im Stadion.

Stimmung im Volkspark als entscheidender Faktor

Blessin beschrieb die Atmosphäre im Volksparkstadion als brutal. Die Stimmung dort sei immer intensiv, sagte der Gladbacher Trainer. Er verwies dabei auf die vergangene Saison, in der vor allem die Heimspiele dafür gesorgt hätten, dass der HSV in der Liga bleiben konnte.

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Aus dieser Erfahrung leitet sich für den HSV die Hoffnung ab, dass das eigene Publikum erneut eine entscheidende Rolle spielt. Für Gladbach bedeutet die Partie dagegen die Aufgabe, dem Druck einer lautstarken Heimkulisse standzuhalten und die jüngste Serie ohne Niederlage fortzusetzen. Die Begegnung am Freitag wird damit zu einem Test für beide Teams, die jeweils dringend Ergebnisse benötigen.