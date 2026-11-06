HSV gegen Gladbach: Historische Bilanz und aktuelle Stimmung vor dem Duell im Volksparkstadion

Das Bundesliga-Duell zwischen HSV und Borussia Mönchengladbach am Freitag, 20. März 2026. Historische Statistiken, Team-Stimmung und Details zum Spielverlauf.

Am Freitag, den 20. März 2026, trifft Borussia Mönchengladbach bei der Premiere des neunten Spieltags der Bundesliga auf den Hamburger SV. Das Spiel im Volksparkstadion ist bereits ausverkauft, wobei sich rund 6.000 Fohlen-Fans auf den Weg nach Hamburg begeben haben, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Für den HSV beginnt die Woche mit der Motivation, die eigene positive Bilanz gegen die Fohlen zu verteidigen.

Historische Dominanz des HSV in der Bundesliga

Das bevorstehende Duell wird das 103. Aufeinandertreffen beider Vereine in der Bundesliga sein. Dabei hat der Hamburger SV statistisch die Oberhand, da er 40 Partien für sich entschied, während Borussia Mönchengladbach nur 34 Siege verbuchen kann. Die Ära der gemeinsamen Bundesliga-Jahre nähert sich ihrem 51. Jahr, wobei die letzten Spiele zwischen den beiden Klubs eine Überraschung boten. In der Saison 2025/26 fielen erstmals in der gemeinsamen Geschichte keine Tore.

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Die historische Bilanz des VfL Lask gegen den HSV ist deutlich negativ auszufallen, obwohl der VfL nur ein Tor weniger erzielte als die Hanseaten. Besonders ins Gewicht fällt, dass die Fohlen bereits 29 Mal ohne Torerfolg gegen den HSV blieben. Aus den letzten neun Bundesliga-Duellen ging Borussia Mönchengladbach nur ein einziges Mal als Sieger hervor. Dieser Sieg datiert auf den März 2017, als man mit 3:1 triumphierte. Die glorreichen Zeiten beider Vereine liegen Jahrzehnte zurück: Gladbach wurde in den 70er-Jahren fünfmal Deutscher Meister, zuletzt 1977, während der HSV dreimal den Titel gewann, mit dem letzten Sieg 1983.

Aktuelle Formkurven und persönliche Statistiken

Die aktuelle Saisonverfassung zeigt unterschiedliche Wege, die beide Teams vor dieses Duell geführt haben. Borussia Mönchengladbach kann auf eine ungeschlagene Serie im Stadtderby gegen St. Pauli zurückblicken. Nach einem 2:0-Erfolg im Volksparkstadion folgte ein torloses Remis am Millerntor, was die moralische Stärke des Teams unterstreicht.

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Ein persönlicher Fokus liegt auf dem Stürmer Tim Kleindienst, der im Schnitt der Fohlen steht. In seinen bisherigen zehn Pflichtspielen gegen den HSV gelang ihm nur ein Tor. Dieses Treffer erfolgte im Februar 2023, noch in seiner Zeit bei Heidenheim in der 2. Bundesliga. Es bleibt die Frage, ob er an diesem Freitag eine seiner Statistiken korrigieren kann.

Wetterbedingungen und technisches Personal

Die atmosphärischen Bedingungen in Hamburg werden die Spielbedingungen maßgeblich beeinflussen. Zum Anstoß sollen lediglich rund 4 Grad Celsius im Stadion herrschen. Trotz der kühlen Temperaturen ist die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent angegeben, was trockenes Spielfeld verspricht. Das Flutlicht wird für die nächtliche Partie sorgen, wobei das Spiel ab 19.30 Uhr bei Sky übertragen wird.

Die Leitung des Spiels obliegt dem FIFA-Schiedsrichter Sven Jablonski. Ihm zur Seite stehen die Schiedsrichterassistenten Eduard Beitinger und Tobias Schultes. Der vierte Offizielle wird von Felix Bickel repräsentiert, während Günter Perl als Video-Schiedsrichter für die Unterstützung im VAR-System zuständig ist. Die Kombination aus routiniertem Personal und klaren Wetterprognosen bereitet die Bühne für eine intensive Begegnung.

Medienpräsenz und Kommentatoren

Die mediale Aufarbeitung des Duells wird von erfahrenen Köpfen begleitet. Hansi Küpper wird das Spiel gemeinsam mit seinem Sohn Cornelius Küpper kommentieren. Diese familiäre Dynamik sorgt für eine besondere Atmosphäre in der Übertragung. Die Fans im Volksparkstadion und vor den Bildschirmen können ein intensives Spiel erwarten, bei dem die historischen Rivalitäten erneut auf die aktuelle sportliche Realität treffen.