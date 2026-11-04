HSV gegen Gladbach: Polzin plant Angriff mit Moffi und Daka

Der HSV muss Tore erzielen, um aus der Krise zu kommen. Trainer Merlin Polzin diskutiert eine Offensive mit Terem Moffi und Patson Daka für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Der Hamburger Sport-Verein steht nach den ersten acht Bundesliga-Spielen unter starkem Druck. Mit nur sieben erzielten Treffern liegt der Klub im Vergleich zu anderen Mannschaften deutlich zurück. Nur Schalke mit vier Toren und Paderborn mit sechs Treffern haben in dieser Saison weniger erfolgreich vor dem gegnerischen Tor agiert. Diese statistische Lage erzeugt immense Anspannung im Verein, da jeder Punkt jetzt doppelt so viel wert ist wie zuvor.

Analyse der Offensivproblematik

Die offensive Schwäche ist das zentrale Problem, das die Verantwortlichen lösen müssen. Wenn am Freitag um 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach in den Volkspark kommt, gilt das Spiel als entscheidender Wendepunkt. Als Liga-Schlusslicht hat der HSV keine Fehler mehr zu verzeihen. Die Mannschaft benötigt zwingend Tore, um den begehrten Dreierpunkt mit nach Hause zu nehmen. Eine Niederlage würde die Situation weiter verschärfen und die Hoffnungen auf einen sicheren Klassenerhalt schmälern.

Also read Trotz HSV-Krise: Warum Costa weiter auf Polzin setzt

Taktische Optionen von Trainer Polzin

Trainer Merlin Polzin (35) bereitet sich intensiv auf das Duell vor und will seine Mannschaft emotional aufladen. Er äußerte den klaren Willen, das Stadion heiß zu machen und mit allen verfügbaren Ressourcen zu gewinnen. Eine wichtige taktische Frage betrifft die Aufstellung der Angreifer. Es wird intern diskutiert, ob Polzin und sein Co-Trainer Loic Favé (33) erstmals beide Stürmer Terem Moffi (27) und Patson Daka (28) gemeinsam in der Startelf einsetzen. Dieser Ansatz könnte die Durchschlagskraft erhöhen und Gladbach vor große defensive Herausforderungen stellen.

Advertisement

Rückkehr von Verletzten und neue Rollen

Terem Moffi hat in den letzten beiden Pflichtspielen jeweils ein Tor erzielt. Dies geschah sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga beim 1:3 gegen Eintracht Frankfurt. Der Spieler zeigt damit Potenzial, obwohl er noch nicht bei hundert Prozent Gesundheit ist. Patson Daka hat seinen Muskelfaserriss erfolgreich ausgekurat und zuletzt zwei Joker-Einsätze absolviert. Zudem könnte Yussuf Poulsen (32), der lange hüftverletzt war, als Sturm-Joker zurückkehren. Albert Grønbaek (25) würde daraufhin eine defensivere Rolle im Mittelfeld übernehmen, um das Gleichgewicht zu wahren.

Forderungen an die Leistung der Elf

Merlin Polzin betonte, dass Terem Moffi zwar noch nicht voll fit sei, aber bereits Präsenz und Riecher im Strafraum beweise. Der Trainer arbeitet fleißig daran, den Prozess voranzutreiben, statt das Ende des Weges zu sehen. Für den Erfolg der Mannschaft ist eine Trendwende dringend notwendig. Polzin lobte die erste Halbzeit im DFB-Pokal gegen Frankfurt als die beste der Saison. Mit viel Zug nach vorn und Klarheit zeigte die Equipe ihr wahres Potenzial, das sie nun abrufen muss.