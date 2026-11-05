HSV gegen Gladbach: Tabellenfuehrung und Heimvorteil als Schluessel

Der HSV sucht den ersten Sieg nach drei Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach. Trainer Merlin Polzin vertraut auf Heimstärke, waehrend Alexander Blessin vor der brutalen Stimmung im Volksparkstadion warnt.

Am Freitag startet die Bundesliga mit dem direkten Aufeinandertreffen des Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach. Das Traditionsduell ist ein wichtiger Schritt für beide Vereine im laufenden Saisonverlauf. Der HSV möchte die negativen Ergebnisse hinter sich lassen und wieder an alte Leistungen anknüpfen.

Tabellenposition und aktuelle Formkurven

Der Hamburger SV befindet sich aktuell in einer schwierigen sportlichen Phase. Die Hanseaten sind in der Tabelle auf den fünfzehnten Platz abgerutscht. Dieser Rutsch erfolgte nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen. Zuvor gab es zwei klare 1:3-Siege für Eintracht Frankfurt, zuerst im DFB-Pokal und anschließend in der Bundesliga. Diese Ergebnisse belasten die Moral der Mannschaft und des Trainerstabes.

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Gegenspieler Borussia Mönchengladbach hat sich in den vergangenen Wochen deutlich erholt. Die Fohlen haben sich Schritt für Schritt aus dem Leistungsloch des Saisonstarts gekämpft. Nach einem punktelosen Start in die Saison sind die Gäste seit drei Spielen ungeschlagen. Ein Erfolg am Freitag könnte Gladbach helfen, die rote Laterne der Bundesliga abzugeben.

Taktische Ausrichtung und Trainerpsychologie

Merlin Polzin bleibt trotz der aktuellen Niederlagenserie optimistisch. Der 35-jährige Trainer des HSV verweist auf einen positiven Trend in der Entwicklung. Seine Hauptaufgabe sei es, am Freitag ein Heimspiel zu machen. Er betont, dass die Mannschaft genau wisse, was sie im Volksparkstadion leisten könne. Polzin ist überzeugt, dass die Spieler ihre volle Leistung abrufen werden.

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Bei Borussia Mönchengladbach sieht die Lage anders aus. Alexander Blessin, der 53-jährige Coach der Fohlen, kennt die Herausforderungen in Hamburg sehr gut. Er warnt vor der Atmosphäre im Stadion. Blessin erinnerte daran, dass die Heimspiele der Hanseaten im vergangenen Jahr entscheidend waren. Diese Spiele führten dazu, dass der HSV in der Liga verblieb. Die brutale Stimmung im Volksparkstadion ist für viele Gegner eine Hürde.

Vergangenheit als Indikator für aktuelle Dynamik

Die Geschichte der beiden Vereine im direkten Vergleich spielt eine Rolle. Alexander Blessin weiß, wie man in Hamburg Punkte holt. Im Jahr 2025 führte er den FC St. Pauli zu einem 2:0-Sieg im Stadtderby gegen den HSV. Diese Erfahrung nutzt er jetzt als Argument für seine Taktik. Er weiß um die emotionale Kraft des Heimstadions.

Dennoch versucht der HSV, diese Hürde zu nehmen. Merlin Polzin appelliert an den Stolz der Fans und der Spieler. Der Sieg gegen Gladbach ist das ultimative Ziel der Hanseaten. Nur durch einen Erfolg kann die negative Spirale durchbrochen werden. Die Spieler müssen zeigen, dass sie den positiven Trend der letzten Zeit in Ergebnisse umwandeln können.

Auswirkungen auf die Saisonplanung

Das Spiel am Freitag hat weitreichende Konsequenzen für die weitere Saison. Für den HSV bedeutet ein Sieg mehr Selbstvertrauen und Punkte in der Tabelle. Eine weitere Niederlage würde die Lage im Mittelfeld der Tabelle weiter verschärfen. Die Fans erwarten eine demonstrative Leistung auf dem Platz.

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Für Borussia Mönchengladbach ist es eine Chance, sich im oberen Mittelfeld zu festigen. Die Fohlen wollen die Unbesiegtheitsserie fortführen und zeigen, dass sie den Abstiegskampf nicht mehr betreffen wird. Beide Teams gehen mit klaren Zielen ins Spiel. Die Erwartungen der Fans sind hoch. Der HSV will nach drei Pleiten wieder triumphieren. Gladbach möchte die Formkurve nach oben halten.