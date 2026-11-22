Am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum ersten Nordderby der Saison. Und es wird dem SV Werder Bremen in bester Erinnerung bleiben. Für den Hamburger SV dagegen ist es ein ganz bitterer Abend. Toptorjäger Niclas Füllkrug trifft ganz am Ende auch noch.

Am 10. Spieltag der Fußball -Bundesliga kommt es zum ersten Nordderby der Saison. Und es wird dem SV Werder Bremen in bester Erinnerung bleiben. Für den Hamburger SV dagegen ist es ein ganz bitterer Abend.

Toptorjäger Niclas Füllkrug trifft ganz am Ende auch noch. Grün-Weiße Party nach dem 111. Nordderby: Werder Bremen hat das prestigereiche Aufeinandertreffen mit dem Hamburger SV klar für sich entschieden und seinen Fans einen echten Feiertag bereitet. Das Team von Trainer Daniel Thioune setzte sich am Sonntag im Weserstadion mit 4:0 gegen den Erzrivalen durch und untermauerte seinen überraschend starken Saisonstart.

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Kapitän Marco Friedl mit einem wuchtigen Rechtsschuss unter die Latte , Justin Njinmah mit einem Doppelpack und Niclas Füllkrug mit seinem zehnten Saisontor trafen zum Abschluss des zehnten Spieltags der Fußball-Bundesliga für Werder und sorgten für einen Jubelorkan an der Weser.

"Die Nummer eins im Norden sind wir", sangen die Fans schon lange vor dem Schlusspfiff. Die Bremer festigten Rang sechs und wirken weiter enorm stabil. Der HSV um Coach Merlin Polzin verpasste die Chance, nach Punkten zum ewigen Rivalen aufzuschließen und sich in die obere Tabellenhälfte vorzuschieben. Tabellarisch war die Partie zwischen dem Sechsten und Elften das hochkarätigste Spiel der beiden Widersacher seit der Saison 2011/12.

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Es waren aber andere Themen, die in den Vorberichten die Schlagzeilen bestimmten: das mögliche Pflichtspiel-Comeback von Mario Vuskovic sowie Werders Verlängerung mit Thioune am Tag vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub und seinem früheren Co-Trainer Polzin. Vuskovic war nach vier Jahren Dopingsperre triumphal wieder von den HSV-Fans aufgenommen worden - und durfte tatsächlich direkt auf der Bank Platz nehmen.

Werder belohnte Thioune unterdessen für den erfolgreichen Saisonstart und wollte mit dem neuen Arbeitspapier ein weiteres positives Zeichen vor dem Highlight-Spiel setzen. Die Partie begann dynamisch, keine Mannschaft konnte sich dabei zunächst echte Vorteile erarbeiten. Die Gäste, die früh den angeschlagenen Weitschusskünstler Miro Muheim verloren , wagten aus einer dichten Defensive immer wieder Vorstöße über den agilen Alexander Rössing-Lelesiit - zunächst ohne Ertrag.

Bei Werder machte Njinmah direkt mit seinem Tempo auf sich aufmerksam und beschäftigte die Hintermannschaft des HSV. Und Topstürmer Füllkrug? Der DFB-Rückkehrer, den Polzin im Vorfeld als "Ausnahmespieler" bezeichnet hatte, rieb sich in Zweikämpfen auf. Hier ein Schubser, da ein wuchtiges Kopfballduell - der 33-Jährige warf sich voll rein und lauerte auf seine Chancen.

Und er sollte sie nach toller Vorarbeit von Arthur noch in der ersten Hälfte erhalten, traf den Ball aber in exzellenter Position nicht richtig . Besser machte es dann Friedl und unterstrich Werders Scorer-Qualitäten in der zweiten Halbzeit sowie nach Standards. Der HSV reagiert mit wütenden Angriffen, kassierte dann aber den schnellen Doppelpack von Njinmah.