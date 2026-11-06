HSV gewinnt mit Distanz-Toren gegen Gladbach und baut Vorsprung aus

Der HSV gewinnt mit zwei spektakulären Fernschuss-Toren von Muheim und Grönbaek gegen Gladbach. Der Vorsprung auf das Schlusslicht beträgt nun acht Punkte.

Der Hamburger SV hat am Beginn des 9. Spieltags der Bundesliga das direkte Kellerduell gegen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach mit einem überzeugenden 3:1-Sieg für sich entschieden. Trainer Merlin Polzin feierte damit seinen ersten Ligatrieb nach zwei vorangegangenen Niederlagen und bescherte sich zum 36. Geburtstag am Samstag ein vorzeitiges Geschenk. Der HSV baut den Abstand zum Tabellenletzten auf nunmehr acht Punkte aus und sicherte sich damit wichtige Punkte für die Abstiegsvermeidung.

Spektakuläre Distanz-Tore entscheiden das Spiel

Das erste Tor fiel in der 11. Minute und gilt als das unwahrscheinlichste der laufenden Saison. Miro Muheim erhielt den Ball ungeöffnet und schoss mit einem 129,4 Kilometer pro Stunde schnellen Linksfuß-Schuss aus 30 Metern ins rechte untere Eck. Die statistische Torwahrscheinlichkeit für diesen Treffer lag bei仅为 1,9 Prozent. Muheim traf damit bereits zum dritten Mal in dieser Spielzeit aus der Distanz und festigte seinen Ruf als gefährlicher Distanzschütze.

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In der 70. Minute verdoppelte Albert Grönbaek die Führung mit einem weiteren Traumtreffer. Nach einer Klärung von Sander verfolgte der Däne den Ball aus 27,5 Metern und beförderte ihn mit 112,5 Kilometer pro Stunde in den rechten oberen Winkel. Mit einer Torwahrscheinlichkeit von 2,1 Prozent handelte es sich dabei um den drittunwahrscheinlichsten Treffer der Saison. Diese beiden spektakulären Tore sorgten letztlich für die Entscheidung im Kellerduell.

Gladbach nutzt HSV-Patzer und Rote Karte aus

Trotz des Sieges hatte der HSV zuvor mit Schwächen zu kämpfen. Kurz vor der Pause verschuldete Muheim einen Fehlpass, woraufhin Gladbach schnell umschaltete. Joe Scally schloss diese Aktion mit einem abgefälschten Schuss zum 1:1 ab. Scally, der im Sommer eigentlich verkauft werden sollte, profitierte von den Verletzungen der Neuzugänge Hashioka und Konoplya und ist nun mit vier Treffern der torgefährlichste Spieler der Gladbacher.

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In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild drastisch, als Schiedsrichter Sven Jablonski den Gladbach-Verteidiger Ko Itakura in der 49. Minute der roten Karte verwies. Der HSV nutzte die Überzahl im Mittelfeld sofort aus. Zwar verpasste Daka eine direkte Vorlage von Grönbaek, doch der 19-jährige HSV-Nachwuchs Shafiq Nandja stürmte nach und traf zum 2:1. Nandja bezahlte damit frühere Missgeschicke im Pokal und gegen Frankfurt mit seinem Debüt-Tor für die Profis.

Einzelbewertungen und taktische Wendungen

Gladbachs Torwart Daniel Batz (35) musste bei beiden Distanzschüssen machtlos bleiben. Besonders Grönbaeks Einschlag war für den Keeper nicht mehr zu parieren. Gladbach hatte die Chance auf einen Ausgleich durch den Roten Karten-Einbruch von Ko Itakura verpasst und konnte die Überzahl des HSV nicht mehr nutzen.

Merlin Polzin sieht sich nun vor einer anspruchsvollen Phase. Nach der aktuellen Länderspielpause steht am 22. November um 17.30 Uhr das Nordderby in Bremen an. Drei Tage später, am 28. November um 15.30 Uhr, folgen die Bayern. Diese Spiele werden entscheidend dafür sein, ob der HSV den Vorsprung von acht Punkten auf Gladbach halten oder sogar ausbauen kann. Der Sieg gegen Gladbach ist ein wichtiger Schritt, um die negative Serie aus Paderborn und Frankfurt hinter sich zu lassen.