HSV Hamburg beendet Saison mit überraschendem Sieg gegen HSG Wetzlar

Die Handballer des HSV Hamburg haben ihr letztes Heimspiel in der Daikin Handball-Bundesliga gegen die HSG Wetzlar mit einem überraschenden 33:32-Sieg beendet. Das Spiel war ursprünglich nicht als wichtiger Krimi angekündigt worden, aber die Brisanz stieg über Nacht.

Die Handballer des HSV Hamburg haben ihr letztes Heimspiel in der Daikin Handball-Bundesliga gegen die HSG Wetzlar mit einem überraschenden 33:32-Sieg beendet. Das Spiel war ursprünglich nicht als wichtiger Krimi angekündigt worden, aber die Brisanz stieg über Nacht.

Die HSG Wetzlar hatte eine Chance, punktgleich mit Minden zu sein und hätte neben dem schlechteren Torverhältnis auch die schwerere Aufgabe gegen Meister Magdeburg am Sonntag vor sich gehabt. Ein Punkt für die HSG Wetzlar wäre eigentlich zu wenig gewesen, aber ein Sieg brachte die Rettung. Die 3160 Zuschauer in der Sporthalle Hamburg sahen jedoch nicht den erwarteten harten Kampf, sondern ein Spiel, bei dem der HSV auffällig war, weil das Team in blauen Sondertrikots spielte.

Beide Defensivreihen mit ihren Torhütern standen schon in der Sommerpause, und die Abwehr der HSG Wetzlar stand besser. Der HSG-Geschäftsführer wusste, wie viel Druck auf dem Kessel war und dass die HSG Wetzlar in Hamburg vielleicht etwas holen musste. Nach dem Wechsel blieb es eng und torreich, und die Hamburger schleppen sich über die letzten Meter in der Saison. Keine Mannschaft konnte sich absetzen.

Als Wetzlar dann in Unterzahl war, holte sich Hamburg die Führung, und es blieb bis zum Ende vorn, weil Mortensen vorn traf und hinten einen Ball klaut. Am Ende feierten nur die HSV-Spieler, zwei Punkte und das Finale einiger Stars. Die HSG Wetzlar drohte am Sonntag der Abstieg in die 2. Liga.

Die dritte Halbzeit verlor der HSV dann deutlich, weil nach der Partie die Spieler erst einmal in die Kabine gehen, verlassen einige Fans vorzeitig die Halle. Schlechtes Zeitmanagement. Und ärgerlich für die Profis, die den Verein verlassen. Kapitän Niklas Weller beendet seine Karriere und wird ab Juli Vereinspräsident.

Weller ging mit wackeligen Knien in die Partie und sagte, es sei nicht die beste Nacht gewesen, die er jemals erlebt habe. Für sein letztes Heimspiel hatte sich der Kapitän mit dem HSV 'einiges vorgenommen'. Einen 'Heimsieg zum Abschied' gab es samt vieler Emotionen. Andreas Magaard kehrt zu seinem dänischen Jugendverein GOG zurück, Casper Ulrich Mortensen verlässt den HSV und wird Spielertrainer in Kopenhagen.

Jacob Lassen wechselt zu den Rhein-Neckar Löwen, Torwart Mohamed El-Tayar zum TVB Stuttgart. Unklar ist die Zukunft von Azat Valiullin





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