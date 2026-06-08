HSV Handball: Personalsorgen und Neuanfang unter Trainer Torsten Jansen

Der HSV Handball steht vor einer entscheidenden Saisonvorbereitung. Nach Abgängen von Leistungsträgern und der Suche nach einem neuen Geschäftsführer muss Trainer Jansen ein neues Team formen.

Die Saison ist beendet, und der HSV Handball hat sich in die Sommerpause verabschiedet. Rund sechs Wochen Urlaub gönnt Trainer Torsten Jansen seinen Profis, ehe es am 20.

Juli in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit geht. Doch schon jetzt ist klar, dass die Hamburger einige Baustellen haben werden, die es zu schließen gilt. Auf der Geschäftsstelle wird weiterhin ein Nachfolger für Christian Hüneburg gesucht, der den Verein zum 30. Juni nach nur 21 Monaten verlassen wird.

Der Bundesligist fahndet nach einer Person, die ein hohes Maß an Expertise in den Bereichen Finanzen, Sponsoring und Lizenzierung mitbringt. Der HSV möchte sich nicht unter Zeitdruck setzen - der nächste Schuss muss sitzen. Das wünschen sich auch die Partner des Klubs, die auf eine stabile Führung hoffen. Die Vakanz in der Geschäftsführung ist nur eine von mehreren Herausforderungen.

Auf der Platte benötigt Trainer Jansen ebenfalls Zeit, um die neuen Puzzleteile richtig zusammenzusetzen. Nach dem Abgang von Kapitän Niklas Weller, der seine Karriere beendet und ab Juli Vereinspräsident wird, sowie den Abgängen von Andreas Magaard, Casper Ulrich Mortensen, Jacob Lassen und Mohamed El-Tayar drohen dem HSV Problemzonen. Insbesondere im Abwehrzentrum müssen sich die beiden neuen Kreisläufer, Junioren-Nationalspieler Jan Schmidt und der norwegische Nationalspieler Martin Hovde, erst finden. Viel Zeit bleibt nicht - im Gegenteil.

Die Hamburger kassierten in der abgelaufenen Saison mit 1086 Treffern die zweitmeisten Gegentore aller Erstligisten. Das ist eine deutliche Schwachstelle, die es zu beheben gilt. Schmidt und Hovde sollen hier Abhilfe schaffen, doch ob sie sich schnell ins System einfügen können, bleibt abzuwarten. Hinzu kommt der Druck auf die Defensive, die in der Vorbereitung eingespielt werden muss.

Die Konkurrenz in der Bundesliga schläft nicht, und der HSV will nach einer durchwachsenen Saison wieder angreifen. Auch auf der Torhüterposition hat sich etwas getan. Mit dem Abgang von Mohamed El-Tayar zum TVB Stuttgart musste der HSV reagieren. Der Verein hat sich mit dem 22-jährigen Jan Nowottny, der vom Zweitligisten TuSEM Essen kommt, einen talentierten Torwart an Land gezogen.

Druck hat Nowottny keinen, der liegt dann auf den Schultern von Robin Haug. Der norwegische Nationaltorwart war mit 209 Paraden bei 25,71 Prozent gehaltener Bälle die Nummer 14 der HBL-Statistik. Haug muss nun zeigen, ob er sich nach dem El-Tayar-Abgang als klare Nummer eins leichter tut. Bislang stand er oft im Schatten seines Vorgängers.

Die neue Saison bietet ihm die Chance, sich zu beweisen. Im rechten Rückraum bekommen die Hamburger mit Nicolai Daling einen technisch versierten, spielenden Norweger. Er kommt von IL Bergen und soll die Lücke schließen, die Jacob Lassen hinterlassen hat. Lassen war ein Publikumsliebling und ein wichtiger Torschütze.

Der Ex-Nationalspieler und Dyn-Experte Stefan Kretzschmar lobte Lassen für seine Lässigkeit auf dem Feld. Er meinte, Lassen sehe manchmal aus, als käme er direkt aus dem Bett, was eine gewisse Lässigkeit ausstrahle. Diese Leichtigkeit wird Daling erst einmal erreichen müssen. Der HSV hofft, dass Daling sich schnell an das höhere Niveau gewöhnt und die Mannschaft verstärkt.

Insgesamt steht Trainer Jansen vor einer schwierigen Aufgabe. Er muss nicht nur die Neuzugänge integrieren, sondern auch eine Abstimmung in der Defensive finden. Die Vorbereitungszeit ist kurz, und die Erwartungen sind hoch. Die Fans und die Vereinsführung wollen eine Mannschaft sehen, die stabiler steht als in der Vorsaison.

Mit den Verpflichtungen von Schmidt, Hovde, Nowottny und Daling hat der HSV immerhin junge, talentierte Spieler geholt, die Potenzial haben. Ob sie jedoch sofort einschlagen, wird sich zeigen. Die kommenden Wochen bis zum Vorbereitungsstart werden genutzt, um die Kaderplanung abzuschließen. Möglicherweise gibt es noch weitere Transfers.

Der HSV ist bestrebt, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, die in der neuen Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass die Baustellen rechtzeitig geschlossen werden können. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich das Team präsentieren wird. Die Handball-Bundesliga bleibt eine der spannendsten Ligen Europas, und der HSV will wieder eine gewichtige Rolle spielen.

Mit Trainer Jansen am Ruder, der bereits Erfahrung im Wiederaufbau hat, könnte dies gelingen. Die nächsten Monate werden zeigen, ob die Puzzleteile ineinandergreifen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HSV Handball Bundesliga Torsten Jansen Personalwechsel Saisonvorbereitung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alles Infos zum Final Four der Handball Champions LeagueDie Füchse Berlin treffen im ersten Halbfinale des Final Four in der Handball-Champions-League auf Titelverteidiger SC Magdeburg. Es ist die Neuauflage des Finals 2025. Alles Wichtige zum Finalwochenende.

Read more »

FC St. Pauli: Marcel Rapp beginnt neue Trainer-Ära mit bewährtem und neuem Co-TrainerBeim FC St. Pauli hat mit Marcel Rapp eine neue sportliche Ära begonnen. Nach der Freistellung von Alexander Blessin wurde Rapp vorgestellt und kündigte personelle Veränderungen an. Peter Nemeth bleibt als Co-Trainer, während Jens Schuster neu ins Team kommt. Die Experten-Kombination aus Kontinuität und frischen Impulsen soll den Kiez-Klub in der Bundesliga stabilisieren.

Read more »

Drei Leihspieler vor HSV-Rückkehr – und einer ungewissen ZukunftMit Immanuel Pherai, Lukasz Poreba, Emir Sahiti, Joel Agyekum und Aboubaka Soumahoro hatte der HSV in der Rückrunde der vergangenen Saison insgesamt fünf

Read more »

Handball-Bundesliga: Neuer Job für ausgebooteten MeistertrainerNeue Aufgabe nach dem Mega-Knall in Berlin. Jaron Siewert übernimmt bei der MT Melsungen zunächst in beratender Funktion.

Read more »