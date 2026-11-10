HSV: Heimspiel gegen Schalke 04 am 11.12. ist ausverkauft

Das Heimspiel des HSV gegen Schalke 04 im Volkspark ist ausverkauft, auch das Duell mit Bayern München gibt es nur noch ohne freie Karten. Der freie Verkauf für Leverkusen startet am 10.12.

Der Hamburger SV meldet für das Heimspiel gegen Aufsteiger Schalke 04 am 11.12. um 20.30 Uhr im Volkspark ein ausverkauftes Haus. Bereits am Mittag stand fest, dass abgesehen von möglicherweise einigen Rückläufern und dem Gäste-Kontingent keine Tickets mehr verfügbar sind. Ein freier Verkauf war für diese Partie ohnehin nicht vorgesehen.

Auch das Heimspiel gegen Bayern München am 28.11. um 15.30 Uhr ist bereits ausverkauft. Damit ist die Nachfrage nach Spielen im Hamburger Stadion auch in dieser Saison ungebrochen hoch, und der Verein muss viele Anhänger auf andere Wege verweisen.

Also read Dämpfer für HSV-Liebling Muheim: Nati-Comeback platzt

Ausverkaufte Heimspiele gegen Schalke und Bayern

Die Heimspiele des HSV gegen Schalke 04 am 11.12. und gegen Bayern München am 28.11. sind vollständig vergriffen. Eine Änderung der Lage bringt auch der Beginn des Stadion-Ausbaus nicht mit sich.

Der Ausbau soll das Volksparkstadion auf mehr als 60.000 Plätze erweitern, derzeit fasst die Arena 57.000 Zuschauer. Bei den Spielen gegen Bayern und Schalke fällt die Kapazitätserhöhung allerdings nur gering aus, weshalb sie sich im Kartenangebot kaum niederschlägt.

Advertisement

Der HSV-Trainer Merlin Polzin (36) steht mit seiner Mannschaft im Fokus der Fans. Im Jahr 2026 bleibt die Möglichkeit, die Mannschaft live zu sehen, bislang nur das Testspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen Hajduk Split.

Karten-Lage beim HSV und nächster Verkaufsstart

Die nächste Gelegenheit, das Team im Stadion zu erleben, bietet das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 10.1. um 17.30 Uhr zum Start in das neue Jahr. Für diese Partie gibt es zunächst einen Vorverkauf für Mitglieder, der am 24.11. beginnt.

Ab dem 10.12. soll zusätzlich ein freier Verkauf für das Spiel gegen Leverkusen starten. Für Fans, die bei den ausverkauften Partien gegen Bayern und Schalke leer ausgehen, ist dies die nächste realistische Chance auf eine Eintrittskarte.

Die Fans haben sich nach Angaben des Vereins längst an die schwierige Kartensituation gewöhnt. Der HSV fasst die Lage knapp zusammen: Ohne Bayern und Schalke bleibt die Nachfrage im Volkspark hoch, und die Verkaufsfenster sind entsprechend eng getaktet.

Advertisement

Weihnachtssingen am 6. Dezember im Volksparkstadion

Das Weihnachtssingen findet am 6. Dezember im Volksparkstadion statt, die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr. Auf der Bühne treten Michael Schulte, Dick Brave, Rolf Zuckowski sowie die Band Abschlach! auf.

Die Ticketpreise liegen zwischen zehn und 25 Euro. Kinder erhalten in allen Preiskategorien 50 Prozent Rabatt. Zusätzlich sind die Bundesliga-Teams der Männer und Frauen vor Ort.

Im vergangenen Jahr kamen rund 10.000 Teilnehmer und Besucher zum Weihnachtssingen in die Arena. Für die diesjährige Ausgabe wird ein deutlich höherer Andrang erwartet, denn der Ticket-Verkauf begann erst am Sonntag, und bereits 8500 Karten sind abgesetzt.