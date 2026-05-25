HSV holt sich Bronze, BVB verpasst Finale

Die HSG startet frech: 7:4 nach zehn Minuten, Torhüterin Melanie Veith direkt auf Betriebstemperatur. Die Halle kocht! Doch dann: BVB beißt sich rein! Treffer um Treffer schmilzt der Vorsprung, plötzlich geht bei Blomberg nichts mehr!

Zehn Minuten ohne Tor. Zur Pause ist der BVB 14:13 vorn. Nach dem Seitenwechsel: Nervenschlacht! Blomberg stemmt sich dagegen, gleicht zum 16:16 aus.

Doch dann der nächste BVB-Hammer: 5:1-Lauf zum 21:17 (41. ) – jetzt scheint das Spiel zu kippen! Blomberg wackelt, trifft minutenlang nicht – aber Dortmund verpasst den K.o.! Und das rächt sich!

Die Halle peitscht die HSG nach vorn – 22:22 (50. ). Plötzlich wird’s wild, es geht hin und her – 27:27 (58. ).

Alles offen. Die letzten Sekunden: Dortmunds Nationalspielerin Alina Grijseels scheitert mit ihrem Wurf an Blombergs Torhüterin Melanie Veith, die wirft einen langen Pass, Alexia Hauf startet und versenkt den Ball zum Sieg. Die Halle explodiert! Jubeltraube um Hauf.

Dortmund geschockt. Das bedeutet: Es gibt ein Finalspiel 3, am 31. Mai (16.30 Uhr Dyn). Und diesmal gilt: Keine zweite Chance mehr – die Schale bekommt einen neuen Meister!

BVB-Spielmacherin Alina Grijseels enttäuscht nach der Partie: „Der Dämpfer ist heute schon groß. Wir hätten es heute gern fixgemacht und ich glaube, es wäre auch möglich gewesen. Wir wussten, wir haben zwei Chancen, die eine haben wir verpasst, aber wir kommen hier nächste Woche wieder hin, um Meister zu werden.

“Versöhnliches Ende einer langen Saison: Sechs Tage nach der bitteren Enttäuschung im Europapokalfinale sichert sich der Thüringer HC dank einer Energieleistung bei Bensheim/Auerbach die Bronzemedaille der HBF-Play-offs. Die Mannschaft von Cheftrainer Herbert Müller (63) gewinnt 28:27 (13:16) gegen das Team von Lucie-Marie Kretzschmar (25). Die Tochter von Handball-Legende Stefan Kretzschmar geht leer aus. Auch hier fällt das Siegtor in letzter Sekunde: Julie Holm trifft mit der Schlusssirene





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