HSV in Bundesliga-Schlusslicht: Bayern München kommt am Sonntag, Fans in Hamburg lieben Frauen-Fußball

Der HSV steht vor dem letzten Spieltag der Frauen-Bundesliga und muss mit einem Vorsprung von elf Toren auf Abstiegsplatz 13 und SGS Essen bestehen. Bayern München kommt am Sonntag in den Volkspark und hat eine überragende Bilanz. Die Zuschauer in Hamburg haben Frauen-Fußball in der ersten Saison nach dem Aufstieg angenommen. Die HSV-Manager planen ein letztes Saisonspiel zu einer Party zu machen.

In den letzten Spieltag der Frauen-Bundesliga geht der HSV mit drei Punkten und elf Toren Vorsprung auf Abstiegsplatz 13 und SGS Essen. Die Aufgabe ist für die Truppe von Interims-Trainer Rodolfo Cardoso (57) allerdings höchst ambitioniert.

Sonntag (14 Uhr) kommt Meister Bayern München in den Volkspark. Die Bilanz des Tabellenführers ist überragend: 25 Spiele, 71 Punkte, 89:9 Tore. Hoch gewinnen wird der HSV wahrscheinlich nicht... Während die sportlichen Ergebnisse ausbaufähig sind, lässt sich festhalten: Die Zuschauer in Hamburg haben Frauen-Fußball in der ersten Saison nach dem Aufstieg angenommen.

Läuft alles glatt, wird der HSV in dieser Saison europaweit die viertmeisten Fans verbuchen können. Dafür benötigen die Hamburgerinnen Sonntag mindestens 14.793 Anhänger in der Arena. Dann könnte der Klub (Zuschauer-Schnitt bisher 6042) im Liga-Finale noch Manchester United (6096), FC Barcelona (6151) sowie Gegner Bayern (6715) überholen.erwartet Sonntag rund 15.000 Besucher, damit würde die Gesamtzuschauerzahl in dieser Spielzeit auf rund 87.500 steigen. Anständige Zahlen.

Zum Vergleich: In einem Spiel werden die Hamburgerinnen mehr Zuschauer haben als Leverkusen (bisher 12.022) und Hoffenheim (12.550) über die komplette Saison. Die HSV-Manager setzen alles daran, das letzte Saisonspiel zu einer Party zu machen. Die Männer-Truppe um Luka Vuskovic (19) schaut komplett im Volkspark vorbei. Ab 12.15 Uhr steigen auf der Westplaza des Stadions jede Menge Mitmach-Aktionen mit dem Team von Trainer Merlin Polzin (35): an der Torwand, am Tischkicker – dazu schreiben die Profis noch einmal Autogramme.

HSV-Trainer Merlin Polzin packt über die Saison aus und blickt nach vorn





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