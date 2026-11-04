HSV-Star Nicolai Remberg operierte in London. Der Kapitän bereitet sich in Reha auf das Comeback vor. Der Gegner ist Borussia Mönchengladbach am Samstag.

Der HSV -Kapitän Nicolai Remberg bereitet sich intensiv auf seine Rückkehr auf den Fußballplatz vor. Der 26-jährige Mittelfeldspieler litt am 10. Oktober bei der Partie in Hoffenheim an einem Kreuzbandriss, der den HSV -Sieg von 3:2 überschattete. Nach der Operation in London widmet er sich aktuell schweren Reha-Maßnahmen im Athleticum. Sein Comeback wird wahrscheinlich hart sein, doch erste Etappenziele stehen bereits fest.

Medizinische Versorgung in London

Sechs Tage nach dem schweren Knie-Trauma reiste Nicolai Remberg nach London. Dort wurde er in der renommierten Fortius Clinic von Professor Andy Williams operiert. Diese Klinik ist für ihre hohe Expertise im Sportbereich bekannt. Viele Premier-League-Stars vertrauen auf die dortigen Mediziner.

Also read HSV Stadion Ausbau: HSV Arena wird zur fünftgrößten Deutschlands

Der brasilianische Superstar Neymar hat ebenfalls 34 Jahre alt und nutzt dieselben medizinischen Dienste. Auch der Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk wurde von Professor Williams am Kreuzband operiert. Van Dijk ist 35 Jahre alt und gilt als eine der besten Verteidiger der Welt. Die Qualität der Behandlung in London hat sich bereits für top-Klassen Spieler bewährt.

Reha-Alltag mit Krücken

Nach der OP muss Nicolai Remberg vier bis sechs Wochen an Krücken gehen. Der Alltag des Vorbild-Profi ist dadurch stark eingeschränkt. Er kann sich derzeit nur mit einem linken Bein auf der Beinpresse im Kraftraum des Athleticum belasten. Das rechte Knie ist für Krafttraining noch nicht ausreichend stabil.

Advertisement

Nicolai Remberg nutzt jeden Tag im Volksparkstadion, um bei Kollegen in der Kabine vorbeizuschauen. Die Fahrt zu den umfangreichen Reha-Einheiten erfolgt jedoch im Taxi. Jeden Tag hat er über mehrere Stunden Termine zur Behandlung und Bewegungstherapie. Das nächste persönliche Ziel ist klar definiert.

Erster Auftritt im Stadion

Am Freitag wird der HSV-Star erstmals wieder ins Stadion kommen. Das Heimspiel gegen das Schlusslicht Borussia Mönchengladbach startet um 20.30 Uhr. Der Livestream erfolgt live über Sky. Nicolai Remberg wird das Spiel jedoch nicht vom Platz, sondern aus einer VIP-Loge verfolgen.

Ein direkter Einsatz ist medizinisch noch nicht möglich. Die Logistik um das rechte Knie erfordert noch viel Geduld. Viele Monate wird die Vorbereitung auf das Comeback dauern. Die langen Reha-Einheiten im Stadion und im Athleticum bilden das Fundament für diese Rückkehr.

Kontrolltermin im Januar

Im Januar geht es für Nicolai Remberg noch einmal zu einem Kontrolltermin nach London. Dieser Termin ist wichtig, um den Heilungsverlauf genau zu überwachen. Die Fortius Clinic ist dabei eine zentrale Anlaufstelle für die HSV-Mediziner.

Advertisement

Die Belastung für den Mittelfeldspieler wird in den nächsten Monaten hoch sein. Der Kreuzbandriss von Hoffenheim hat die Saison für den Kapitän vorzeitig unterbrochen. Doch sein Fokus liegt auf der vollständigen Genesung. Die vielen Monate der Reha dienen dem Ziel, wieder ohne Krücken laufen zu können. Nicolai Remberg ist der HSV-Teamspirit und bleibt trotz Verletzung präsent.