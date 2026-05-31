HSV: Keine Rückkehr für den 19-Jährigen - zwei Optionen bleiben

Der Innenverteidiger des Hamburger SV wird nicht zurückkehren. Stattdessen gibt es zwei Optionen für den Spieler: Eine langfristige Vertragsverlängerung mit einem Spitzengehalt bei den 'Spurs' oder ein Wechsel zu einem der größten Klubs Europas. Die Verhandlungen für den Nachfolger des Niederländers laufen bereits.

Hamburger SV: Keine Rückkehr für den 19-Jährigen. Wie 'Sky' berichtet, steht eine weitere Leihe zum HSV nicht zur Debatte. Es gebe keine Gespräche und keine Verhandlungen mit dem Klub.

Der Innenverteidiger hat dies dem Medium selbst bestätigt und eine HSV-Rückkehr als 'unmöglich' bezeichnet. Stattdessen gibt es zwei Optionen für den Spieler: Eine langfristige Vertragsverlängerung mit einem Spitzengehalt bei den 'Spurs' oder ein Wechsel zu einem der größten Klubs Europas. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll Andoni Iraola der Nachfolger des Niederländers werden. Die Verhandlungen werden zügig vorangetrieben, um die formellen Schritte abzuschließen





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